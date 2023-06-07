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Россия установила исторический рекорд по сумме автокредитов

По данным ВТБ, в мае россияне заняли у банков рекордные 116 миллиардов рублей на покупку машины, это наивысший показатель в истории рынка.

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В мае было заключено 11,8 тысяч сделок на 14,5 млрд рублей, что на 21% выше показателей апреля. Лидерами по объему выданных средств являются Москва и область (3,3 млрд рублей). На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5 млрд рублей). Следом идут Республика Татарстан (696 млн) и Краснодарский край (620 млн). По итогам первых пяти месяцев 2023 года ВТБ одобрил 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рублей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года и на 22% – рекордного 2021 года.

Усредненная сумма кредита 1,2 млн рублей, причем она не изменилась за месяц, но выросла на 3% относительно мая 2022. Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин: в мае, по данным ВТБ, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

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Предложение новых автомобилей сильно ограничено, поэтому основной спрос приходится на подержанные машины. Сейчас это 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% от общего числа автокредитов.

Источник: Пресс-служба банка ВТБ

Фото: depositphotos.com

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За РулемЛежнин Роман
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