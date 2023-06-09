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Почему на круге постоянно происходят ДТП – знаете причину?Почему на круге постоянно происходят ДТП – знаете причину?
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Почему на круге постоянно происходят ДТП – знаете причину?

Круг хоть и считается самым безопасным перекрестком, но ДТП на нем случаются чуть ли не чаще, чем на других. Вероятно, потому, что правила проезда кругов менялись неоднократно. А этот еще и с подвохом.

За РулемРеальный перекресток, на котором ошибается 80% водителей

По круговому перекрестку в крайней правой полосе двигается черный автомобиль. Зеленый выезжает на круг. Происходит авария. Кто должен был уступить в этой ситуации?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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Кто виноват в этой аварии на круге?
1. Водитель зеленого автомобиля
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2. Водитель черного автомобиля
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3. Вина обоюдная
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За РулемСмирнов Сергей
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