Почему на круге постоянно происходят ДТП – знаете причину?
Круг хоть и считается самым безопасным перекрестком, но ДТП на нем случаются чуть ли не чаще, чем на других. Вероятно, потому, что правила проезда кругов менялись неоднократно. А этот еще и с подвохом.
По круговому перекрестку в крайней правой полосе двигается черный автомобиль. Зеленый выезжает на круг. Происходит авария. Кто должен был уступить в этой ситуации?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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