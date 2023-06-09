Почему на круге постоянно происходят ДТП – знаете причину?

Круг хоть и считается самым безопасным перекрестком, но ДТП на нем случаются чуть ли не чаще, чем на других. Вероятно, потому, что правила проезда кругов менялись неоднократно. А этот еще и с подвохом.

Кто виноват в этой аварии на круге? 1. Водитель зеленого автомобиля 0 0 2. Водитель черного автомобиля 0 0 3. Вина обоюдная 0 0 Всего голосов: 0 Поделиться результатом Все опросы ЗР