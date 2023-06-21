Самостоятельная мойка: 5 рекомендаций, чтобы было дешевле и лучше, чем на мойке
Местное и федеральное законодательство большей части российских регионов допускают мойку автомобиля на частном участке владельца, например, дачной, приусадебной территории. Но если вода с содержанием химии по уходу за авто и нефтепродуктов вытечет за ворота или забор, попадет в почву, то это уже нарушение.
Не последнюю роль играет выбор моющих средств, дружественных к экологии, то есть биоразлагаемых, безопасных и быстро распадающихся при попадании в природную среду. «Фейри» и другие бытовые средства совершенно не подходят, поэтому обращаемся к специализированным автомобильным шампуням, снижающим абразивное воздействие песка и грязи на кузов авто. Предпочтение следует отдать шампуням, которые не просто удаляют грязь, а защищают лак кузова, как в процессе мойки, так и после, на срок не менее недели. Такими являются шампуни с воском. Следует обратить внимание на шампуни российского бренда RUSEFF как наиболее качественного продукта из доступных.
Эко-шампунь для ручной мойки с полирующим эффектом от RUSEFF безопасен как для природы, так и для кожи рук, работать с ним можно без перчаток, так как нейтральный показатель рН и наличие воска в составе не только не повреждают кожу, но и защищают её. Шампунь эффективно пропитывает и растворяет типичные дорожные загрязнения, попутно защищая лак, хром, резину и пластиковые детали. Обволакивает восковой пленкой грязь и песок, снижая их абразивное воздействие на кузов. Шампунь дает обильную пену, магически действующую на психику владельца. Внимание: следует отметить, что даже самый мощный автомобильный шампунь не в состоянии полностью отмыть застарелые локальные загрязнения, такие как следы почек, скотча, битум, насекомых, птичьи погадки. Поэтому любые клининговые работы начинаются с применения специализированных очистителей. Особенно это касается колесных дисков.
Как правильно мыть машину на даче
Выбираем местечко в тени, не допуская нагрева кузова авто солнцем. Если кузов разогрет, то следует остудить его струей воды, заодно слегка размочив имеющиеся загрязнения. Следующий шаг – осмотр кузова и локализация оставшихся загрязнений.
Как удалить битумные пятна с кузова
Такую грязь как смола и битум следует убирать в первую очередь, так как грязь способна въедаться в слой краски и менять цвет покрытия. Особо внимательным нужно быть к светлым оттенкам кузова. Итак, начнем с битумных пятен и следов смолы от древесных почек.
Для надежного удаления рекомендуем использовать Очиститель битумных пятен RUSEFF в аэрозольной упаковке или в триггере, кому как удобно. Следует распылить препарат на пятно и подождать пару минут до воздействия. Затем протереть салфеткой или смыть водой.
Чем опасен птичий помет для кузова
Помимо мелких камней и семян в помете птиц содержатся аммоний и мочевая кислота. Они разъедают лакокрасочное покрытие кузова всего за несколько часов. Эти разрушения сначала микроскопические, но потом они дают возможность попасть туда влаге и другим агрессивным средам: кислотным, щелочным. Здесь уже идет явление коррозии. И это явно не к деньгам, а к их тратам. Восстановить ЛКП посте химической реакции будет недешево. Поэтому помет лучше смывать сразу. Ну а если уж присохло, то не нужно тереть. Лучше растворить специальным очистителем.
Кстати, им же можно удалять маслянистые пятна от тополей или смолу хвойных деревьев. В его основе лежат специально подобранные органические растворители и ПАВ. Они безвредны для автомобильных материалов и очень хорошо растворяют многие природные и синтетические смолы, воски, жиры, эфиры, целлюлозу. Состав не содержит аммиака – безопасен для автомобиля, окружающей среды и не ядовит для человека.
Важно: не давать препарату высохнуть на поверхности, так как могут образоваться трудноудалимые пятна. Это пожелание относится ко всем очистителям и шампуням!
Кстати! Как в Германии моют авто? Исключительно в портальных мойках по четвергам! Но перед самым заездом в портал бюргер открывает багажник и достает оттуда специализированные очистители, хорошо зная, что концентрированные загрязнения, заранее обработанные спецсоставом, отлично отмоются при общем процессе в автоматической мойке. Так они отмывают смолу, битум, грязь на колесных дисках.
Но вернемся к процессу мытья. Предположим, что вы уже обработали концентрированные загрязнения на кузове и теперь нужно развести эко-шампунь для общей мойки кузова. Достаточно 50 граммов шампуня на 10-литровое ведро воды. Лучше использовать теплую, но не горячую воду. Теплая вода не только повышает качество мойки, но и позволяет воску, содержащемуся в шампуне, правильно лечь на лак. Так, что вода начинает собираться в крупные капли и самостоятельно скатываться с кузова. Это так называемый гидрофобный эффект. Наносить шампунь можно и тряпкой, но лучше использовать автомобильную губку или щетку, так как кузов в этом случае царапается меньше. Начинать мыть (парадокс!) лучше с нижней части машины, там загрязнений больше, но и время воздействия «химии» также больше. Смывать пену можно любым способом, но самый популярный – использование мойки высокого давления. Именно она позволяет выбить грязь из полостей и щелей.
После мойки следует правильно высушить кузов. В подавляющем большинстве случаев вы используете водопроводную воду с высоким содержанием солей. Если капли воды не удалять с кузова, то белесые пятна гарантированы, и есть два способа от них избавится.
Первый – протереть кузов насухо.
Второй – купить пару 5-литровок с дистиллированной водой и равномерно окатить авто в качестве финишной обработки. После высыхания просто на воздухе пятен уже не будет и автомобиль приобретет глянец от воска в составе шампуня. Это позволит поддержать новый вид авто без всякой полировки.
Самостоятельная мойка может быть в разы лучше работы мойщиков. Вы сами можете уделять внимание нужным местам. Убедиться в отсутствии разводов и уделить внимание сколам и царапинам, которые тоже можно самостоятельно устранить, если они не глубокие.
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