На этом перекрестке постоянно случаются разборки – и вот почему
Это реальный перекресток в Подмосковье. И наверняка такие существуют и в других российских городах. А конфликты (и даже мелкие ДТП) происходят по банальной причине. Догадываетесь, по какой?
Черный автомобиль поворачивает налево во двор. Белый выезжает из двора налево. Их пути пересекаются – происходит столкновение. Кто нарушил ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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