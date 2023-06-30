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На этом перекрестке постоянно случаются разборки – и вот почему

Это реальный перекресток в Подмосковье. И наверняка такие существуют и в других российских городах. А конфликты (и даже мелкие ДТП) происходят по банальной причине. Догадываетесь, по какой?

За РулемКак проехать круг (по новым правилам!) — 90% ошибаются

Черный автомобиль поворачивает налево во двор. Белый выезжает из двора налево. Их пути пересекаются – происходит столкновение. Кто нарушил ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

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Вот кто виноват в этом странном ДТП?
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За РулемСмирнов Сергей
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