На этом перекрестке постоянно случаются разборки – и вот почему

Это реальный перекресток в Подмосковье. И наверняка такие существуют и в других российских городах. А конфликты (и даже мелкие ДТП) происходят по банальной причине. Догадываетесь, по какой?

Вот кто виноват в этом странном ДТП? 1. Водитель черного автомобиля 2. Водитель белого автомобиля 3. Вина обоюдная Проголосовать