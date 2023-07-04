Никто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себя
В реальной жизни мало кто решится на такой опасный обгон. А ПДД разрешают такой маневр? Ответите без подсказки?
Синий автомобиль замедлился перед пересечением с велосипедной дорожкой. Водитель красного решил его обогнать.
Может ли он это сделать по указанной траектории, не нарушая ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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