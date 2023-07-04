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Всё, конечно, зависит от срока службы батареи.

Никто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себя

В реальной жизни мало кто решится на такой опасный обгон. А ПДД разрешают такой маневр? Ответите без подсказки?

За РулемНикто (почти!) из водителей не знает этот пункт ПДД – 90% ошибаются

Синий автомобиль замедлился перед пересечением с велосипедной дорожкой. Водитель красного решил его обогнать.

Может ли он это сделать по указанной траектории, не нарушая ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

За Рулем
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Может ли водитель красного автомобиля в этом месте пойти на обгон?
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За рулем в Дзен
За РулемСмирнов Сергей
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