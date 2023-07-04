Никто (ну, почти) не помнит этот пункт ПДД – проверьте себя

В реальной жизни мало кто решится на такой опасный обгон. А ПДД разрешают такой маневр? Ответите без подсказки?

Может ли водитель красного автомобиля в этом месте пойти на обгон? 1. Может, это не является нарушением 2. Нет, обгон тут запрещен Проголосовать