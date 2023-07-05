Почему иностранцы завидовали советскому автобусу ЛиАЗ-677

Это самый массовый автобус СССР, который ни в чем не уступал западным аналогам.

Знакомый большинству россиян автобус ЛиАЗ разработал 60 лет назад – в начале 1960-х годов, а в 1968 году он стал серийным и вышел на маршруты сотен городов Союза.

Первым в мире автобусом с несущим кузовом стал немецкий Kassbohrer Setra S8. Затем на нее перешли все производители, в том числе ЛиАЗ и Mercedes-Benz, сделавший автобус O321, а также Bussing (ее впоследствии купил MAN), выпускавший модель TU11.

Мы сравнили наш ЛиАЗ-677 с этими немецкими автобусами в сообществе «За рулем» во ВКонтакте.

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Mercedes-Benz O321 имел заднее расположение двигателя, что делало салон более шумным. Двигатель Bussing TU11 прятался под полом, и его тоже было слышно пассажирам. Двигатель же ЛиАЗа находился в передней части автобуса, возле водителя, под обитой тканью крышкой, и внутри его было практически не слышно.

Mercedes-Benz выбрал в качестве силового агрегата дизель рабочим объемом 5,7 л мощностью всего 126 л.с. при 2800 об/мин и 353 Нм при 1600 об/мин. Этот мотор сжигал по паспорту около 17 л/100 км. Bussing TU11 тоже оснащали дизелем, но объемом 10,87 л и мощностью 170 л.с. при 2000 об/мин и 690 Нм при 1300 об/мин.

Для ЛиАЗа выбрали бензиновый мотор ЗИЛ-375ЯТ. Объем этого двигателя V8 составлял 7 л, а мощность достигала 180 л. с. при 3200 об/мин и 475 Нм при 1800–2000 об/мин. Выбор в пользу бензина не случаен – в северных регионах СССР ЛиАЗы перевозили людей в любой мороз, так как бензин, в отличие от солярки, не замерзает. Расход топлива этого мотора составлял 50 литров, но бензин в СССР стоил копейки.

Немецкие автобусы использовали механические коробки передач (автомат был у Bussing, но за доплату), и комфорт перевозок в некоторой степени зависел от мастерства водителя. ЛиАЗ-677 единственный имел автоматическую коробку передач разработки НАМИ и ЛАЗ в базе. Управлялась она с помощью подрулевого контроллера и имела две передачи (1,79/1,00). Автобус был городским, и развивать высокие скорости ему было ни к чему. Гораздо важнее была способность тянуть даже перегруженный пассажирами автобус в гору, с чем 677-й отлично справлялся.

И это далеко не все плюсы и удивительные особенности ЛиАЗ-677.

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Фото: из архива «За рулем»