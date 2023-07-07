«Москвич 3»: а нужна ли гарантия?

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Чем обслуживать двигатели JAC, чтобы не переплатить дилеру.

Всем понятно, что на ровном месте, даже при наличии практически готового сборочного производства, новый автомобиль сделать невозможно. Поэтому на бывших мощностях «Автофрамоса» налажено производство готового автомобиля под маркой Москвич.

Базовой моделью выбран кроссовер JAC JS4, дебют которого состоялся в 2018 году. И это даже хорошо: за прошедшее время были отработаны элементы конструкции и устранены «детские болезни». В итоге получился удобный и комфортный городской автомобиль.

JAC JS4 – прообраз нашего «Москвича»

Любой автомобиль нуждается в обслуживании и ремонте, и к моменту, когда вы станете владельцем Москвича, нужно понимать, какие эксплуатационные жидкости понадобятся для правильной работы новой техники.

Новый «Москвич 3» на сборочном конвейере

Базовая бензиновая модель оснащается вполне современным 1,5-литровым турбомотором JAC HFC4GB24D c распределенным впрыском.

Двигатель JAC HFC4GB24D – новое сердце «Москвича 3»

Специально для турбомоторов в JAC разработали внутренний стандарт масла JAC G02. Современные тенденции требуют использования масел с низкой вязкостью, поэтому в стандарте G02 используется популярная сегодня вязкость SAE 5W-30.

Пакет присадок в G02 малозольный, классическая антиизносная присадка ZZDP дополнена органическим молибденом. Это важный момент, так как соединения молибдена в пакете присадок эффективно противостоят неприятному явлению LSPI. LSPI – преждевременное воспламенение смеси, приводящее к выходу из строя двигателя. Оно как раз характерно для малокубатурных турбированных двигателей с прямым впрыском топлива.

Понятно, что с дальнейшей локализацией производства на «Москвиче» поставки китайских расходников будут сокращены, и их место заслуженно займет российский продукт. Какой именно? Сейчас разберемся.

Уже более десяти лет компания reinWell занимается централизованными поставками масел и автохимии в автосервисы по всей России. В последнее время продукция стала доступна и частным покупателям, особенно в интернет-магазинах. В продукции reinWell появилась новинка – моторное масло 5W-30 C3.

Это синтетическое малозольное (Mid SAPS) моторное масло для круглогодичного использования в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, оснащенных каскадными катализаторами и сажевыми фильтрами. Обладает следующими свойствами:

Сокращает вредные выбросы

Совместимо с новейшими системами нейтрализации выхлопных газов

Быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах

Высокая защита двигателя от износа

Обеспечивает чистоту двигателя

Соответствует требованиям:

API: SN;

ACEA: C3;

MB: 229.31. JAC G02, Moskvich.

Частота замены масла в двигателе JAC HFC4GB24D, по требованиям производителя, раз в 5000 км или раз в три месяца, емкость картера – 4,5 литра с фильтром.

Для механической коробки передач нового Москвича подходит трансмиссионное масло reinWell 75W-90 GL5, оно обладает спецификациями: API GL-5, MAN 342 Type M2, Scania STO 1:0, VOLVO 97321, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A, 24A. Это синтетическое универсальное трансмиссионное масло класса GL-5 пригодно для низких и высоких температур.

Снижение трения способствует экономии топлива. Универсальное трансмиссионное масло с широким спектром применения в автомобильных коробках передач, преимущественно в ступенчатых коробках передач. При низких температурах устраняются проблемы при переключении и шумы в ступенчатой коробке передач. Масло обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа.

Ну и третья по счету, но не по значимости, техническая жидкость – антифриз. «Джаковские» моторы рассчитаны под антифризы G12. Охлаждающие жидкости G12 делаются по современной карбоксилатной OAT-технологии (Organic Acid Technology). Найти такую охлаждающую жидкость можно в линейке антифризов reinWell.

Используя антифриз от производителя профессиональной автохимии, можно быть уверенным, что жидкость в полной мере обеспечивает эффективное охлаждение двигателя, увеличивает ресурс работы помпы радиатора, насоса, резиновых уплотнителей. Высокотехнологичный и тщательно сбалансированный пакет присадок снижает эксплуатационные расходы и увеличивает время безотказной службы системы охлаждения. Антифриз reinWell G12+ обладает увеличенным сроком эксплуатации – до 5 лет или 250 000 км.

Карбоксилатный антифриз reinWell G12+ фасуется в канистры по 5 и 10 литров. Бочки – по 200 литров.

При покупке новых марок или моделей может быть сложность с поиском запчастей, но потребность в технических жидкостях в полной мере закрывают современные производители ГСМ. ReinWell производит составы для обслуживания смешанных автопарков, учитывая главное требование – сокращение расходов на содержание автомобилей: стоимость должна быть невысокой, а эффективность – высокой. С таким подходом производитель вышел и к розничным потребителям. При этом сохранив заложенные при разработке в Германии качества составов.

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