Реальная ловушка на перекрестке – не попадитесь!
Куда тут можно ехать, четко прописано в ПДД. Загвоздка в том, что надо быстро прокрутить в голове все нужные пункты правил и принять верное решение. Поэтому не спешите с ответом!
Легковой автомобиля подъезжает к перекрестку.
Как поступить водителю, чтобы не заработать штраф за нарушение ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.
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