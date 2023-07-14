Реальная ловушка на перекрестке – не попадитесь!

Куда тут можно ехать, четко прописано в ПДД. Загвоздка в том, что надо быстро прокрутить в голове все нужные пункты правил и принять верное решение. Поэтому не спешите с ответом!

По какой из указанных траекторий водитель легковушки может продолжить движение? 1. По любой 2. Только по Б 3. По Б, В и Г 4. По Б и В Проголосовать