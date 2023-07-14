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Реальная ловушка на перекрестке – не попадитесь!

Куда тут можно ехать, четко прописано в ПДД. Загвоздка в том, что надо быстро прокрутить в голове все нужные пункты правил и принять верное решение. Поэтому не спешите с ответом!

Как проехать круг (по новым правилам!) — 90% ошибаются

Легковой автомобиля подъезжает к перекрестку.

Как поступить водителю, чтобы не заработать штраф за нарушение ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ – на следующей странице.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий
По какой из указанных траекторий водитель легковушки может продолжить движение?
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За рулем в Дзен
За РулемСмирнов Сергей
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