Назван недорогой японский кроссовер — он не боится бездорожья!
Subaru XV (2011–2017) делит платформу с легковой Импрезой, но колесная база больше на 20 мм, а клиренс вообще чумовой – 220 мм. Чисто переднеприводных версий нет. Часть машин прибыла из Японии с пробегом и правым рулем – они немного дешевле. При рестайлинге в 2015 году исчез базовый мотор 1.6.
XV (Икс-Ви) подкупает богатым набором систем безопасности: в штатной комплектации шесть подушек, активные подголовники и куча электронных ассистентов.
Достоинства
- Надежная машина.
- Очень щедрое базовое оснащение.
- Всеядная подвеска, хорошая управляемость.
Недостатки
- Мягкое лакокрасочное покрытие, коррозия проявляется быстро.
- Вариатор не переносит бездорожья.
- Багажник 310 л.
Моторы
Дизель к нам не попадал – только оппозитные атмосферники новой серии FB: 1.6 (114 л. с.) и 2.0 (150 л. с.).
Младший лишен заметных недостатков, если не считать крайней чувствительности к качеству и уровню масла. При малейших отклонениях возможны приключения – от поломки фазорегуляторов до проворота вкладышей. Цепь ГРМ держится 200 тысяч км. Окончательный ресурс мотора пока не определен, но явно превышает 300 тысяч км.
Двухлитровый – не менее ресурсный, но у него очевидная склонность к залеганию колец и большому расходу масла. Подчас проблемы начинались на малых пробегах и приводили к механическим повреждениям, в некоторых случаях требовалась замена шорт-блока. Subaru отреагировала быстро, и в 2013 году мотор вылечили, модернизировав поршневую группу. Но за уровнем масла всё равно нужно следить – рекомендовано поддерживать его почти на максимуме.
Оба двигателя боятся перегревов, результаты которых чаще всего проявляются стуками «на холодную» в четвертом цилиндре, что характерно для всех субаровских оппозитников.
Коробки передач
Механических коробок две – под разные моторы, пять или шесть ступеней. Болезней не выявлено. Дорогой двухмассовый маховик служит не менее 150 тысяч км.
Автоматическая трансмиссия безальтернативна – вариатор TR580 (Lineartronic 2). На удивление стойкий и надежный. Неурядицы типовые: засорение гидроблока продуктами износа, от напряженных режимов подгорают фрикционы, разрушается подшипник ведущего вала.
Вариатор вообще плохо переносит повышенные нагрузки, в том числе агрессивные разгоны, но это свойственно всем CVТ. Конкретно у этого заявлен ресурс 200 тысяч км, и, как ни странно, в большинстве случаев именно столько он и выдерживает. Со слабосильным мотором 1.6 – больше.
На машинах с МКП используется схема постоянного полного привода с распределением момента в нормальных условиях 50/50 и блокировкой межосевого дифференциала с помощью вискомуфты. На машинах с вариатором по умолчанию 60% момента передается на переднюю ось, распределением момента также автоматически занимаются электроника и муфта. Но вариатор исключает ползание по грязям и снегам.
Эксплуатационные болячки
- Всеядность подвески относительна. Безоглядная езда по ямам и кочкам приводит к кончине амортизаторов, передних рычагов и ступичных подшипников после 50–80 тысяч км. Иногда этому сопутствует и стук рулевой рейки.
- Материалы салона простоваты и быстро затираются. Спинки передних сидений донимают неизлечимым скрипом.
- Штатную аудиосистему ругают за отвратительное звучание.
Euro NCAP: 2012 - пять звезд. Водитель/пассажир 86%, ребенок 90%, пешеход 64%, системы безопасности 86%.
Самое массовое предложение на вторичке: 2.0 CVT
Оптимальный выбор: 1.6 МКП или CVT
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