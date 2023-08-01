Простейшая задачка ПДД, на которой спотыкаются все (ну, почти!) выпускники автошкол

И это потому, что сдающие на права просто заучивают билеты для сдачи экзамена. Оттого и появляются пробелы в знаниях ПДД. А вы точно помните, как правильно проехать круг? Проверьте себя?

Можно ли так проехать круговой перекресток? 1. Можно 2. Нельзя Проголосовать