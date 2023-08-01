Простейшая задачка ПДД, на которой спотыкаются все (ну, почти!) выпускники автошкол
И это потому, что сдающие на права просто заучивают билеты для сдачи экзамена. Оттого и появляются пробелы в знаниях ПДД. А вы точно помните, как правильно проехать круг? Проверьте себя?
Водитель красной легковушки подъезжает к круговому перекрестку. Не нарушит ли он ПДД, если проедет его по указанной траектории?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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