#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Во сколько обойдется ОСАГО на один день? Недешево!Во сколько обойдется ОСАГО на один день? Недешево!
Сейчас СМИ активно обсуждают возможную цену....
Валерий Солдунов: Чтобы люди соблюдали ПДД, их нужно мотивироватьВалерий Солдунов: Чтобы люди соблюдали ПДД, их нужно мотивировать
Всероссийскому обществу автомобилистов (ВОА, до...
«Москвич» дешевле 2 млн рублей уже не купить«Москвич» дешевле 2 млн рублей уже не купить
Производитель поднял цены на весь модельный...

Простейшая задачка ПДД, на которой спотыкаются все (ну, почти!) выпускники автошкол

И это потому, что сдающие на права просто заучивают билеты для сдачи экзамена. Оттого и появляются пробелы в знаниях ПДД. А вы точно помните, как правильно проехать круг? Проверьте себя?

Этот пункт правил забывают даже профессионалы — 70% проваливают тест

Водитель красной легковушки подъезжает к круговому перекрестку. Не нарушит ли он ПДД, если проедет его по указанной траектории?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Можно ли так проехать круговой перекресток?
Страницы
12Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемСмирнов Сергей
Количество просмотров 6
Поделиться:
Оцените материал:
0