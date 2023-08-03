Параллельный импорт авто в России 2023: как не нажить проблем?

Об этом «За рулем» поговорил с генеральным директором Порше Центра Таганка Алексеем Забелкиным.

Алексей Забелкин, генеральный директор Порше Центра Таганка

– Евросоюз запретил поставлять в Россию модели, оснащенные двигателем рабочим объемом свыше 1,9 л. Как это повлияет на ассортимент автомобилей и как скоро мы это заметим?

– Отсутствие централизованных поставок европейских и американских автомобилей уже привело к значительной трансформации российского авторынка. Освободившиеся рыночные ниши активно стараются заполнить как отечественные, так и китайские автопроизводители.

Если по итогам прошлого года в России было продано более 119 тыс. китайских автомобилей, что составляет около 18% рынка, то сейчас доля автомобилей из КНР на российском автомобильном рынке уже превысила 40%, а к концу 2023 года может достичь 60%.

– Частники, которые завозят небольшие партии автомобилей по параллельному импорту, заманивают низкими ценами. В чем тут подвох?

– Те, кто обращается к такого рода посредникам, используя сайты объявлений или аукционы, рискуют приобрести автомобиль со скрытыми дефектами или восстановленный после ДТП. На таких автомобилях возможно появление проблем с документами, которые могут привести к аннулированию ЭПТС и аресту автомобилей.

Приобретение автомобиля у официального дилера гарантирует прозрачное расчетно-кассовое обслуживание. Все автомобили, поступающие в рамках параллельного импорта, проходят необходимые процедуры и полное таможенное оформление согласно законодательству РФ. Официальный дилер всегда строго соблюдает законы, в том числе «О защите прав потребителей», что гарантирует покупателю защищенность от противоправных действий.

– А какие автомобили в наличии у вас сегодня?

– Со второй половины 2023 года в Порше Центре Таганка станут доступны новые модификации Porsche Cayenne и Porsche Cayenne Coupe. Автомобили отличаются обновленным дизайном фар, с оригинальной графикой световых ходовых огней, модернизированными капотом и бампером, а также новыми мультимедийной системой и приборной панелью.

В Порше Центре Таганка уже имеются в наличии улучшенная версия Porsche Macan Т, флагманский Porsche Panamera и спортивный Porsche 911, а также Porsche 718 Boxster и Cayman. На сегодняшний момент дилерский центр Порше Таганка не испытывает дефицита по всем моделям Porsche, а наоборот предлагает большой выбор автомобилей в разнообразных комплектациях.

Кроме того, с сентября 2022 года благодаря параллельному импорту в ГК АВТОДОМ налажены поставки автомобилей европейских брендов. Если желаемого авто нет в наличии, то клиент может оформить любую модель под заказ. При этом мы стремимся постоянно увеличивать наш склад, поскольку широкий ассортимент всегда предпочтителен для клиентов. Сейчас у нас на складе порядка 40–50 автомобилей.

– Изменилось ли за последнее время поведение клиентов – как сегодня выбирают автомобиль?

– В настоящее время наблюдается значительный рост спроса на автомобили с пробегом. По сравнению с продажами новых авто объем продаж автомобилей с пробегом в России сейчас в 8 раз больше. В результате повышенного спроса дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от 1 до 4 лет использования) на российском автомобильном рынке становится все более заметным.

На данный момент у клиентов есть возможность приобрести автомобили с пробегом в возрасте до трех лет. Они поступают по программе trade-in, которая сейчас наиболее востребована. Порядка 40–60% наших клиентов сдают свои авто с пробегом по этой программе. Сейчас ежемесячно мы продаем примерно 20 новых и около 30 автомобилей с пробегом.

– Многие опасаются покупать автомобили ушедших брендов из-за проблем с гарантией. Это оправданные опасения?

– Все автомобили, которые реализовываются через официальных дилеров, проходят предпродажную подготовку и полностью готовы к эксплуатации.

В случае же, если владельцу авто понадобится обратиться в сервисный центр для ремонта уникального агрегата, то в официальных дилерских центрах предоставляются гарантии на осуществляемые работы, оригинальные запасные части и расходные материалы. Полная гарантия на автомобиль, в том числе крупноузловые агрегаты, возможна при использовании клиентом специальных страховых продуктов, покрывающих расходы при возникновении гарантийного случая.

– Какова ситуация с запчастями и расходниками - есть ли дефицит?

– В целом ситуация с наличием необходимых запчастей в России на данный момент значительно лучше, чем летом прошлого года. Сейчас по параллельному импорту в Россию поставляются расходные материалы практически для всех брендов. В наличии есть фильтры, колесные диски, тормозные колодки, а также лобовые стекла, фары, бамперы и многое другое.

Затруднения сохраняются с поставками сложных узлов и некоторых кузовных запчастей. В их числе двигатели в сборе, головки блока цилиндров, агрегаты трансмиссии. Сроки поставок таких комплектующих могут составлять от 60 дней до полугода.

При этом сейчас склад запчастей мы увеличили в денежном выражении до 110–120 млн рублей, что примерно в два раза превышает те объемы, которые были у нас раньше.