Этот пункт ПДД регулярно забывают водители – 70% ошибаются

Много аварий происходит, когда водители поворачивают одновременно с разных сторон. Из-за светофоров возникает еще больше путаницы. Вот в этой ситуации кто кого должен пропустить?

В аварии на перекрестке виноват... 1. Водитель желтого автомобиля 2. Водитель белого автомобиля 3. Вина обоюдная Проголосовать