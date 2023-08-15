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Этот пункт ПДД регулярно забывают водители – 70% ошибаются

Много аварий происходит, когда водители поворачивают одновременно с разных сторон. Из-за светофоров возникает еще больше путаницы. Вот в этой ситуации кто кого должен пропустить?

Тест на внимательность и знание ПДД – 80% ошибаются

На перекрестке водитель желтого автомобиля поворачивает направо, а водитель белого – налево. Их траектории пересекаются, и происходит столкновение. Кто нарушил ПДД?

Отмечайте свой вариант.

А правильный ответ – на следующей странице.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
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БАМ: история трудового подвига
В аварии на перекрестке виноват...
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За рулем в Дзен
За РулемСмирнов Сергей
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