Этот пункт ПДД регулярно забывают водители – 70% ошибаются
Много аварий происходит, когда водители поворачивают одновременно с разных сторон. Из-за светофоров возникает еще больше путаницы. Вот в этой ситуации кто кого должен пропустить?
На перекрестке водитель желтого автомобиля поворачивает направо, а водитель белого – налево. Их траектории пересекаются, и происходит столкновение. Кто нарушил ПДД?
Отмечайте свой вариант.
А правильный ответ – на следующей странице.
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