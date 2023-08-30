Как спасти аккумулятор

на правах рекламы

Уже несколько лет наблюдается рост цен на импортные аккумуляторы. С началом осенне-зимнего периода спрос на аккумуляторные батареи значительно увеличивается.

Несмотря на заявления многих иностранных производителей об увеличении срока службы аккумуляторов, большая часть автомобилей в регионах эксплуатируется в условиях холодной зимы и резкой сменой температурных режимов. Неблагоприятные погодные условия, в частности, низкие температуры зимой – наиболее частая причина разрядки автомобильных аккумуляторов, в результате чего появляется главный враг аккумулятора – сульфатация.

Сульфатация – неизбежная проблема всех аккумуляторов

На рынке наиболее распространены свинцово-кислотные аккумуляторы, в состав пластин которых входит много свинца. При сульфатации происходит оседание на рабочей поверхности пластин аккумулятора кристаллов кальция либо свинца, со временем полностью покрывающих пластины аккумуляторной батареи. Из-за сульфатированной батареи быстро снижается номинальная емкость, и аккумулятор быстро разряжается. Даже у хороших батарей при эксплуатации достаточно от одного до трех глубоких циклов разряда, и с аккумулятором можно попрощаться.

Основные причины сульфатации:

низкие температуры: повышается плотность электролита – наиболее частая причина разрядки аккумулятора

высокие температуры: в жару химический процесс сульфатации ускоряется

длительное нахождение батарей в разряженном состоянии: когда нет процесса зарядки, кристаллы образуются медленно, но неумолимо

Спасаем аккумулятор и продлеваем ему жизнь

Для продления жизни аккумулятора проводится десульфатация—процесс очищения пластин аккумулятора от сульфата. Десульфатацию можно произвести с помощью зарядного устройства с наличием данного режима.

Зарядное устройство, которое борется с сульфатацией, – «Кедр-Авто» 10 Turbo, оснащенный режимом «ЦИКЛ (десульфатация)». Работа зарядного устройства в данном режиме – это автоматический попеременный заряд/разряд батареи, который в результате растворяет ненужные кристаллы, осевшие на пластинах АКБ. Соотношение токов заряда/разряда примерно 10:1 (если ток заряда составляет 4 А, то ток разряда – 0,4 А). В результате батарея заряжается полностью и происходит процесс восстановления ее емкости.

Как экономить деньги на покупке зарядного устройства

Если аккумуляторная батарея еще подлежит восстановлению, можно провести десульфатацию зарядным устройством «Кедр-Авто» 10 Turbo. Тем самым продлить жизнь АКБ, сэкономив на покупке нового недешевого аккумулятора и спасая себя от незапланированных трат.

«Кедр-Авто» – зарядное устройство российского производства, которое доказывает свою работоспособность уже более 20 лет.

Производитель «Кедр-Авто» – томское предприятие АО «НИИПП», которое на сегодняшний день является одним из лидеров электронной промышленности России. АО «НИИПП» входит в госкорпорацию «Ростех». Имеет современное техническое оснащение производства и собственный аккредитованный испытательный центр, что способствует совершенствованию зарядных устройств.

«Кедр-Авто» доступен по цене при наборе существенных преимуществ:

автоматическое отключение по завершении процесса без риска повреждения батареи

оживление даже глубоко разряженных и изношенных аккумуляторов (возможность безопасной зарядки малым током от 0 до 7 В), зарядка «от нуля»

ускоренная зарядка повышенным током до 10А

защита от неправильного подключения и короткого замыкания зажимов аккумуляторного шнура

цифровой индикатор контроля значения тока заряда и напряжения батареи

заряжает практически все виды техники с аккумуляторами емкостью до 190 а.ч

«Кедр-Авто» получил премию «Автокомпонент года 2023», а также прошел региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

«Кедр-Авто» можно приобрести в автомагазинах, а также на сайте производителя с бесплатной доставкой по России.

Реклама/АО «НИИПП»/erid 4CQwVszH9pUkKkKP8Sc