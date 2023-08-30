Как спасти аккумулятор
Несмотря на заявления многих иностранных производителей об увеличении срока службы аккумуляторов, большая часть автомобилей в регионах эксплуатируется в условиях холодной зимы и резкой сменой температурных режимов. Неблагоприятные погодные условия, в частности, низкие температуры зимой – наиболее частая причина разрядки автомобильных аккумуляторов, в результате чего появляется главный враг аккумулятора – сульфатация.
Сульфатация – неизбежная проблема всех аккумуляторов
На рынке наиболее распространены свинцово-кислотные аккумуляторы, в состав пластин которых входит много свинца. При сульфатации происходит оседание на рабочей поверхности пластин аккумулятора кристаллов кальция либо свинца, со временем полностью покрывающих пластины аккумуляторной батареи. Из-за сульфатированной батареи быстро снижается номинальная емкость, и аккумулятор быстро разряжается. Даже у хороших батарей при эксплуатации достаточно от одного до трех глубоких циклов разряда, и с аккумулятором можно попрощаться.
Основные причины сульфатации:
- низкие температуры: повышается плотность электролита – наиболее частая причина разрядки аккумулятора
- высокие температуры: в жару химический процесс сульфатации ускоряется
- длительное нахождение батарей в разряженном состоянии: когда нет процесса зарядки, кристаллы образуются медленно, но неумолимо
Спасаем аккумулятор и продлеваем ему жизнь
Для продления жизни аккумулятора проводится десульфатация—процесс очищения пластин аккумулятора от сульфата. Десульфатацию можно произвести с помощью зарядного устройства с наличием данного режима.
Зарядное устройство, которое борется с сульфатацией, – «Кедр-Авто» 10 Turbo, оснащенный режимом «ЦИКЛ (десульфатация)». Работа зарядного устройства в данном режиме – это автоматический попеременный заряд/разряд батареи, который в результате растворяет ненужные кристаллы, осевшие на пластинах АКБ. Соотношение токов заряда/разряда примерно 10:1 (если ток заряда составляет 4 А, то ток разряда – 0,4 А). В результате батарея заряжается полностью и происходит процесс восстановления ее емкости.
Как экономить деньги на покупке зарядного устройства
Если аккумуляторная батарея еще подлежит восстановлению, можно провести десульфатацию зарядным устройством «Кедр-Авто» 10 Turbo. Тем самым продлить жизнь АКБ, сэкономив на покупке нового недешевого аккумулятора и спасая себя от незапланированных трат.
«Кедр-Авто» – зарядное устройство российского производства, которое доказывает свою работоспособность уже более 20 лет.
Производитель «Кедр-Авто» – томское предприятие АО «НИИПП», которое на сегодняшний день является одним из лидеров электронной промышленности России. АО «НИИПП» входит в госкорпорацию «Ростех». Имеет современное техническое оснащение производства и собственный аккредитованный испытательный центр, что способствует совершенствованию зарядных устройств.
«Кедр-Авто» доступен по цене при наборе существенных преимуществ:
- автоматическое отключение по завершении процесса без риска повреждения батареи
- оживление даже глубоко разряженных и изношенных аккумуляторов (возможность безопасной зарядки малым током от 0 до 7 В), зарядка «от нуля»
- ускоренная зарядка повышенным током до 10А
- защита от неправильного подключения и короткого замыкания зажимов аккумуляторного шнура
- цифровой индикатор контроля значения тока заряда и напряжения батареи
- заряжает практически все виды техники с аккумуляторами емкостью до 190 а.ч
«Кедр-Авто» получил премию «Автокомпонент года 2023», а также прошел региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
«Кедр-Авто» можно приобрести в автомагазинах, а также на сайте производителя с бесплатной доставкой по России.
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