Как сделать салон водоотталкивающим – советы экспертов
Проблема в том, что в продаже таких составов – десятки. И не факт, что выбранный гидрофобный состав будет работать как надо и не оставит пятен на обивке и одежде.
Вариант покупать то, что есть в ближайшем магазине, понадеявшись на авось, давно остался в прошлом – сегодня можно найти именно то, что вам нужно, на маркетплейсе и уже завтра забрать товар в пункте выдачи заказов. А значит, испытания и тесты становятся особенно актуальными.
Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин провели испытания девяти гидрофобных составов: АМА Hydro Protection, Golden Snail GS 3038, Killaqua Textile, Kudo KU-H430, Lavr Ln1472, Olvist, Sibearian Go!, Uni-drop и «Штрих».
Как рассказали эксперты, абсолютно негодного препарата в этой выборке не оказалось – все они делают ткань непроницаемой. Но есть все-таки пара препаратов, которыми не стоит пользоваться.
Например, АМА Hydro Protection оставил на ткани белое пятно, а Lavr Ln1472 и Kudo KU-H430 требуют много времени для обработки, причем Lavr не позволит пользоваться автомобилем после обработки до 24 часов.
Также эксперты не рекомендуют покупать препараты в триггерной упаковке (разновидность дозатора в виде спускового крючка) – обрабатывать поверхности из-за нее неудобно.
Об особенностях других препаратов и о победителях испытаний читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Гидрофобия», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.
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