Первый советский автодом: его сделали 65 лет назад

В экспериментальном прицепе-даче РАФ‑04 было все необходимое – от газовой плиты до керосиновой лампы.

Первый в СССР экспериментальный прицеп-дачу РАФ‑04 сделали на Рижском автобусном заводе в 1958 году. Цельнометаллический кузов прицепа устанавливался на шасси с рессорами и амортизаторами от Победы.

Внутри прицепа было два отделения – хозяйственное и, собственно, салон. Имелись шкафчики для хранения продуктов, посуды и одежды. Было предусмотрено место для установки газовой плиты с баллонами типа Турист. Электропитания не было, а для освещения можно было использовать керосиновую лампу. Термоэлектрический элемент в лампе позволял запитывать радиоприемник. Индекс «04» обозначал число спальных мест.

Прицеп-дача РАФ-04. Индекс «04» обозначал число спальных мест.

Основные недостатки: низкий потолок и высокая масса – примерно 950 кг. Победа тащила его на пределе своих возможностей. В итоге дальнейшие усилия разработчиков были направлены, в основном, на микроавтобусы.

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Прицеп-дача «Скиф» появился уже в 70-х, и о нем мечтала добрая половина жителей СССР.

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Фото: из архива автора