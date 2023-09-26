Грузовик для большой компании: 4 пассажира, 2 спальных места
Грузовики с короткими кабинами и надстроенными сверху спальниками – далеко не экзотика.
Однако в Великобритании по заказу местного перевозчика James Removals построили Volvo FM с необычной внутренней компоновкой.
Компания специализируется на переездах домов и офисов. Поэтому команда грузчиков для ручной работы требуется и в начальной, и в конечной точке маршрута.
Чтобы не гонять ради этого еще и легковую машину, спроектировали кабину увеличенной вместимости. Посадочных мест со спинками и ремнями безопасности в ней четыре, причем двое сидят на нижней спальной полке. Вторая кровать расположена на «чердаке».
В кабине есть и другие дальнобойные атрибуты: холодильник, телевизор, СВЧ-печь. Таким образом, экипаж из четырех человек может совершать достаточно дальние поездки – и всё в рамках ПДД.
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Фото: James Removals
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