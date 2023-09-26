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Грузовик для большой компании: 4 пассажира, 2 спальных места

Volvo FM с необычной внутренней компоновкой построили на заказ, чтобы сэкономить на логистике и не только.

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Грузовики с короткими кабинами и надстроенными сверху спальниками – далеко не экзотика.

Однако в Великобритании по заказу местного перевозчика James Removals построили Volvo FM с необычной внутренней компоновкой.

Так выглядит Volvo FM для перевозки грузов и грузчиков
Так выглядит Volvo FM для перевозки грузов и грузчиков

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Спальные места – вверху и внизу. Нижняя полка в дневное время обеспечивает два места для пассажиров – со спинками и ремнями безопасности.

Компания специализируется на переездах домов и офисов. Поэтому команда грузчиков для ручной работы требуется и в начальной, и в конечной точке маршрута.

Чтобы не гонять ради этого еще и легковую машину, спроектировали кабину увеличенной вместимости. Посадочных мест со спинками и ремнями безопасности в ней четыре, причем двое сидят на нижней спальной полке. Вторая кровать расположена на «чердаке».

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В кабине есть и другие дальнобойные атрибуты: холодильник, телевизор, СВЧ-печь. Таким образом, экипаж из четырех человек может совершать достаточно дальние поездки – и всё в рамках ПДД.

Фото: James Removals

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За рулем в Дзен
За РулемМилешкин Кирилл
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