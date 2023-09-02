Сколько ходит катализатор на Весте и чем его заменить
Это выяснили эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, благодаря редакционной Lada Vesta.
Катализатор автомобиля прошел всего 150 тысяч километров, и на панели приборов стал время от времени загораться сигнал check engine.
Диагностика показала, что проблема – в падение эффективности системы очистки выхлопа. После поиска нового катализатора оказалось, что оригинального в наличии у продавцов нет, а значит надо ставить недорогой пламегаситель.
Вместе с катализатором пришлось заменить сильфон («гофру»), и это была уже его третья замена – хватает его, в среднем, на 50 тысяч км.
«И вот уже несколько тысяч километров Веста ездит без неприятных горящих индикаторов на панели», – говорит эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.
О других неисправностях, которые появились у Весты на пробеге 150 тысяч км, читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.
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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Скрипит, но едет», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.