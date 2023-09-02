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Сколько ходит катализатор на Весте и чем его заменить

Даже бензин брендовых АЗС не сберег катализатор на нашей Весте.

Это выяснили эксперты «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, благодаря редакционной Lada Vesta.

Катализатор автомобиля прошел всего 150 тысяч километров, и на панели приборов стал время от времени загораться сигнал check engine.

Редакционная Lada Vesta 2015 г.в.
Редакционная Lada Vesta 2015 г.в.

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Диагностика показала, что проблема – в падение эффективности системы очистки выхлопа. После поиска нового катализатора оказалось, что оригинального в наличии у продавцов нет, а значит надо ставить недорогой пламегаситель.

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Вместе с катализатором пришлось заменить сильфон («гофру»), и это была уже его третья замена – хватает его, в среднем, на 50 тысяч км.

«И вот уже несколько тысяч километров Веста ездит без неприятных горящих индикаторов на панели», – говорит эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

О других неисправностях, которые появились у Весты на пробеге 150 тысяч км, читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Скрипит, но едет», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-25