Обнаружилась проблема с маслом Сhery Tiggo 7 Pro Max

О ней нужно обязательно знать, если вдруг решите заменить моторное масло самостоятельно.

Кроссовер Сhery Tiggo 7 Pro Max волне пригоден для самостоятельного обслуживания и ремонта, выяснил эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Александр Виноградов.

Но все же это современный и достаточно сложный кроссовер с плотно установленными узлами и агрегатами, что несколько затрудняет его обслуживание. Взять, например, замену моторного масла.

Сверху к масляному фильтру никак не подобраться. Даже заливная крышка находится под пластиковой защитой. Поэтому для замены масла понадобятся либо яма, либо эстакада, либо подъемник.

Прежде чем приступить к сливу отработки, нужно открутить шесть болтов, на которых крепится защита двигателя. Далее с откручиванием сливной пробки проблем не возникнет. А вот масляный фильтр оказался не в самом удачном месте:

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

— Масляный фильтр расположен на задней стенке блока цилиндров.

Доступ к нему немного ограничивается подрамником и правой полуосью, и стоит быть аккуратным при замене.

Моторное масло при откручивании фильтра почти гарантированно польется на все эти элементы, а то и на вас.

О других особенностях самостоятельного обслуживания С hery Tiggo 7 Pro Max читайте в сентябрьском номере журнала «За рулем» – уже в продаже.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Просто, но дорого», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.