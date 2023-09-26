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Что изменилось в ПДД в этом году – разъяснение ГИБДД

«За рулем» получил официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

А. Карпов из Ярославля задал актуальный вопрос:

– Что же все-таки поменялось в правилах проезда круговых перекрестков с 1 марта?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил

– Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2022 г. № 1769 пункт 13.11 (1) ПДД изложен в новой редакции:

«При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку».
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Тем самым была уточнена ранее действовавшая формулировка с целью исключения неоднозначного толкования участниками дорожного движения ситуаций, когда с помощью дорожного знака 2.1 «Главная дорога» установлен приоритет транспортных средств, въезжающих на перекресток с круговым движением.

  • При каких условиях необходимо уступить дорогу армейской колонне, рассказано тут.

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