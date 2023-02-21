Совсем скоро заработают новые поправки в ПДД, касающиеся правил проезда перекрестка с круговым движением...

За последние 13 лет это уже четвертый раз, когда в Правила вносятся корректировки относительно «колец», поэтому немудрено, что многие водители, знакомясь с новой информацией, попросту запутались.

К счастью, у «За рулем» есть комментарий специалиста — юрист Сергей Смирнов рассказал обо всех нюансах.

Ниже приводим краткую выжимку этого комментария.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Для начала давайте поймем, что же конкретно поменялось, а точнее — перестало быть неоднозначностью толкования Правил. Это — приоритет водителя, въезжающего на круг с главной дороги.

Итак, вот список всех вариантов проезда кольца по версии от 1 марта 2023 года:

Если знак «Круговое движение» дополнен знаком «Главная дорога», приоритет имеет въезжающий на кольцо водитель.

Если знак «Круговое движение» дополнен знаком «Уступи дорогу», приоритет имеют едущие по кольцу.

Если присутствует только знак «Круговое движение», то приоритет также остается у едущих по кольцу.

Если перед кольцом есть светофор, следуем правилам проезда регулируемых перекрестков.

Если светофор не работает, возвращаемся к началу этого списка и рассмотрению знаков: это знаки приоритета («Главная дорога» или «Уступи дорогу») и/или знак «Круговое движение».

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Фото: АГН «Москва»