Правила проезда «кольца» с 1 марта — объясняем, как не запутаться! — журнал За рулем

Правила проезда «кольца» с 1 марта — объясняем, как не запутаться!

Совсем скоро заработают новые поправки в ПДД, касающиеся правил проезда перекрестка с круговым движением...

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За последние 13 лет это уже четвертый раз, когда в Правила вносятся корректировки относительно «колец», поэтому немудрено, что многие водители, знакомясь с новой информацией, попросту запутались.

К счастью, у «За рулем» есть комментарий специалиста — юрист Сергей Смирнов рассказал обо всех нюансах.

Ниже приводим краткую выжимку этого комментария.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Для начала давайте поймем, что же конкретно поменялось, а точнее — перестало быть неоднозначностью толкования Правил. Это — приоритет водителя, въезжающего на круг с главной дороги.

Итак, вот список всех вариантов проезда кольца по версии от 1 марта 2023 года:

  • Если знак «Круговое движение» дополнен знаком «Главная дорога», приоритет имеет въезжающий на кольцо водитель.
  • Если знак «Круговое движение» дополнен знаком «Уступи дорогу», приоритет имеют едущие по кольцу.
  • Если присутствует только знак «Круговое движение», то приоритет также остается у едущих по кольцу.
  • Если перед кольцом есть светофор, следуем правилам проезда регулируемых перекрестков.
  • Если светофор не работает, возвращаемся к началу этого списка и рассмотрению знаков: это знаки приоритета («Главная дорога» или «Уступи дорогу») и/или знак «Круговое движение».

Полный расклад ситуации с юридической точки зрения.

Фото: АГН «Москва»

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