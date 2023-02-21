За последние 13 лет это уже четвертый раз, когда в Правила вносятся корректировки относительно «колец», поэтому немудрено, что многие водители, знакомясь с новой информацией, попросту запутались.
К счастью, у «За рулем» есть комментарий специалиста — юрист Сергей Смирнов рассказал обо всех нюансах.
Ниже приводим краткую выжимку этого комментария.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Для начала давайте поймем, что же конкретно поменялось, а точнее — перестало быть неоднозначностью толкования Правил. Это — приоритет водителя, въезжающего на круг с главной дороги.
Итак, вот список всех вариантов проезда кольца по версии от 1 марта 2023 года:
- Если знак «Круговое движение» дополнен знаком «Главная дорога», приоритет имеет въезжающий на кольцо водитель.
- Если знак «Круговое движение» дополнен знаком «Уступи дорогу», приоритет имеют едущие по кольцу.
- Если присутствует только знак «Круговое движение», то приоритет также остается у едущих по кольцу.
- Если перед кольцом есть светофор, следуем правилам проезда регулируемых перекрестков.
- Если светофор не работает, возвращаемся к началу этого списка и рассмотрению знаков: это знаки приоритета («Главная дорога» или «Уступи дорогу») и/или знак «Круговое движение».
Полный расклад ситуации с юридической точки зрения.
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Фото: АГН «Москва»
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