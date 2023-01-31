У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил — журнал За рулем

У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил

Правила проезда перекрестков корректируют уже в четвертый раз. Новые поправки заработают 1 марта 2023 года.

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С 1 марта вступят в силу поправки в Правила дорожного движения, которые в очередной раз меняют схему проезда перекрестков.

В итоге многие (особенно автомобилисты со стажем) настолько запутались, что потребовалась помощь специалиста, который объяснил, что же в итоге весной меняется для автомобилистов и на что следует обратить внимание.

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Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил
— Сейчас правила таковы, что въезжающий на круг, обязан уступить дорогу транспортным средствам, которые по нему уже двигаются.

То есть не важно, по какой дороге (главной или второстепенной) мы въезжаем на круг: всегда следует уступить дорогу, даже при наличии знака «Главная дорога» перед кругом. Въезжающий водитель должен уступить, так как у тех, кто двигается по кругу, безусловный приоритет, что прописано в пункте 13.11(1) ПДД.

С 1 марта нас «обрадовали» очередной правкой. С начала действия изменений проезд круговых перекрестков будет выглядеть так:

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  • если перед перекрестком нет знаков приоритета («Главная дорога» и «Уступите дорогу», то въезжающий на круг — уступает;
  • въезжающий на перекресток по второстепенной дороге — уступает дорогу;
  • въезжающий на перекресток по главной дороге — имеет приоритет.

Именно приоритет водителя, въезжающего на круг с главной дороги, и является новеллой. А точнее, устранением двузначности толкования Правил.

История вопроса

1. До 20 ноября 2010 года, согласно ПДД, приоритет имели водители, въезжающие на круг.

2. С 20 ноября 2010 года при наличии знаков «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено» перед въездом на круговое движение приоритет имели автомобили, находящиеся на круговом движении. В остальных случаях (на равнозначном перекрестке или при въезде по главной дороге) приоритет был у автомобилей, въезжающих на перекресток.

3. С 8 ноября 2017 года приоритет во всех случаях получили автомобили, находящиеся на круговом движении.

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4. С 1 марта 2023 года при наличии знака «Главная дорога» перед въездом на круговое движение приоритет получают автомобили, въезжающие на круговое движение.

В остальных случаях (равнозначный перекресток, наличие знаков «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено») приоритет у тех автомобилей, что уже на круге.


Фото: Depositphotos

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