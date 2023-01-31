У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил

Правила проезда перекрестков корректируют уже в четвертый раз. Новые поправки заработают 1 марта 2023 года.

Материалы по теме Штраф за зимние шины летом — он скоро будет

С 1 марта вступят в силу поправки в Правила дорожного движения, которые в очередной раз меняют схему проезда перекрестков.

В итоге многие (особенно автомобилисты со стажем) настолько запутались, что потребовалась помощь специалиста, который объяснил, что же в итоге весной меняется для автомобилистов и на что следует обратить внимание.

Комментарий эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

То есть не важно, по какой дороге (главной или второстепенной) мы въезжаем на круг: всегда следует уступить дорогу, даже при наличии знака «Главная дорога» перед кругом. Въезжающий водитель должен уступить, так как у тех, кто двигается по кругу, безусловный приоритет, что прописано в пункте 13.11(1) ПДД.

С 1 марта нас «обрадовали» очередной правкой. С начала действия изменений проезд круговых перекрестков будет выглядеть так:

если перед перекрестком нет знаков приоритета («Главная дорога» и «Уступите дорогу», то въезжающий на круг — уступает;

въезжающий на перекресток по второстепенной дороге — уступает дорогу;

въезжающий на перекресток по главной дороге — имеет приоритет.

Именно приоритет водителя, въезжающего на круг с главной дороги, и является новеллой. А точнее, устранением двузначности толкования Правил.

История вопроса

1. До 20 ноября 2010 года, согласно ПДД, приоритет имели водители, въезжающие на круг.

2. С 20 ноября 2010 года при наличии знаков «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено» перед въездом на круговое движение приоритет имели автомобили, находящиеся на круговом движении. В остальных случаях (на равнозначном перекрестке или при въезде по главной дороге) приоритет был у автомобилей, въезжающих на перекресток.

3. С 8 ноября 2017 года приоритет во всех случаях получили автомобили, находящиеся на круговом движении.

Материалы по теме Новые правила проверки на трезвость: что изменится

4. С 1 марта 2023 года при наличии знака «Главная дорога» перед въездом на круговое движение приоритет получают автомобили, въезжающие на круговое движение.

В остальных случаях (равнозначный перекресток, наличие знаков «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено») приоритет у тех автомобилей, что уже на круге.



Фото: Depositphotos



