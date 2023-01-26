Инспекторы ДПС два дня помогали дальнобойщику чинить фуру. В минус 45

Если бы не помощь сотрудников ГИБДД, ситуация для дальнобойщика и водителя легковушки могла закончиться плачевно.

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Во время патрулирования федеральной трассы «Амур» инспекторам ДПС Сергею Мущанкину и Максиму Мязину поступило сообщение, что водителю большегруза требуется помощь.

Дальнобойщик вез на прицепной платформе грузовой автомобиль с краном. Во время движения произошла поломка соединительных узлов прицепа с кабиной.

Ситуация осложнилась тем, что температура опустилась до —45 градусов и в этом месте отсутствовала сотовая связь. Между тем, тягач с прицепом практически полностью занял одну полосу движения.

Сотрудники ГИБДД в течение двух дней посменно оказывали водителю помощь в ремонте и обеспечивали безопасность дорожного движения на этом участке.

Полицейские дождались, когда за грузом приедет другой тралл, и проконтролировали процесс погрузки спецтехники. Водитель поблагодарил инспекторов и отправился на ближайшую СТО.

Эти же сотрудники полиции помогли другому водителю, в машине которого при аномально низкой температуре замерзло топливо. Он больше двух часов ждал, пока на малозагруженной трассе окажутся попутчики. Инспекторы ДПС заметили его, патрулируя автодорогу, пригласили согреться в патрульном автомобиле и вызвали эвакуатор.

Источник: МВД Медиа

Коллаж: «За рулем»

