Выпустил шесть пуль, чтобы остановить лихача: эпичная погоня в деревне Сидорово — журнал За рулем

Выпустил шесть пуль, чтобы остановить лихача: эпичная погоня в деревне Сидорово

Недавним вечером в тихой деревеньке Вологодской области полицейские попытались остановить ВАЗ-21099, но водитель не подчинился…

Материалы по теме
Какие авто выпустит АВТОВАЗ в 2023-м

Инспекторы передали информацию в дежурную часть и начали преследование. Нарушитель явно создавал угрозу окружающим, поэтому стражи закона приняли решение применить табельное оружие. Источник пишет, что сначала был произведен предупредительный выстрел в воздух.

В ролике можно расслышать по меньшей мере шесть выстрелов. Сообщается, что стреляли по колесам — и в итоге левое переднее оказалось пробито, и погоня завершилась. Уличным гонщиком оказался 18-летний гражданин, не имеющий прав. Он рассказал, что машину купил недавно по договору купли-продажи.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Выяснилось, что машина не стоит на учете, в связи с чем предыдущий владелец написал заявление о прекращении регистрации. Машину эвакуировали, а лихачу выписали четыре протокола и наказали сутками ареста за неповиновение законному распоряжению полицейского.

Источник: МВД Медиа

Фото: depositphotos.com

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Тест китайских кроссоверов Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров36
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: