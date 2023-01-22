Выпустил шесть пуль, чтобы остановить лихача: эпичная погоня в деревне Сидорово

Недавним вечером в тихой деревеньке Вологодской области полицейские попытались остановить ВАЗ-21099, но водитель не подчинился…

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Инспекторы передали информацию в дежурную часть и начали преследование. Нарушитель явно создавал угрозу окружающим, поэтому стражи закона приняли решение применить табельное оружие. Источник пишет, что сначала был произведен предупредительный выстрел в воздух.

В ролике можно расслышать по меньшей мере шесть выстрелов. Сообщается, что стреляли по колесам — и в итоге левое переднее оказалось пробито, и погоня завершилась. Уличным гонщиком оказался 18-летний гражданин, не имеющий прав. Он рассказал, что машину купил недавно по договору купли-продажи.

Выяснилось, что машина не стоит на учете, в связи с чем предыдущий владелец написал заявление о прекращении регистрации. Машину эвакуировали, а лихачу выписали четыре протокола и наказали сутками ареста за неповиновение законному распоряжению полицейского.

Источник: МВД Медиа

Фото: depositphotos.com