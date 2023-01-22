Выпустил шесть пуль, чтобы остановить лихача: эпичная погоня в деревне Сидорово

Инспекторы передали информацию в дежурную часть и начали преследование. Нарушитель явно создавал угрозу окружающим, поэтому стражи закона приняли решение применить табельное оружие. Источник пишет, что сначала был произведен предупредительный выстрел в воздух.
В ролике можно расслышать по меньшей мере шесть выстрелов. Сообщается, что стреляли по колесам — и в итоге левое переднее оказалось пробито, и погоня завершилась. Уличным гонщиком оказался 18-летний гражданин, не имеющий прав. Он рассказал, что машину купил недавно по договору купли-продажи.
Выяснилось, что машина не стоит на учете, в связи с чем предыдущий владелец написал заявление о прекращении регистрации. Машину эвакуировали, а лихачу выписали четыре протокола и наказали сутками ареста за неповиновение законному распоряжению полицейского.
Источник: МВД Медиа
Фото: depositphotos.com
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