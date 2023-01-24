Скандальный «секретный агент» рассказал, как в течение часа убегал от полиции на Ниве

На прошлой неделе соцсети облетело видео погони в Москве, в которой множество экипажей ДПС преследовали один внедорожник...

Напомним, съемка велась с автомобиля гражданина, последовавшего за погоней с целью выяснить, насколько далеко может зайти водитель внедорожника. Оказалось, достаточно: полиция дважды перекрывала МКАД, но поймать нарушителя удалось лишь через час, после привлечения массы средств и персонала. В полиции 29-летний мужчина дал показания на камеру.

Явных признаков алкогольного или наркотического опьянения задержанный, судя по видео, не проявляет. Да и едва ли, имея их, возможно столь долгое время водить полицию за нос. С невозмутимым видом гражданин заявил, что не подчинился полицейскими, потому что «занимался секретными делами», о сути которых рассказать не может. Также он уточнил, что в момент погони «был на задании». Свою вину задержанный признал.

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео МВД