Энергетик оставили на морозе — и вот вам результат — журнал За рулем

Энергетик оставили на морозе — и вот вам результат

Водитель ненадолго покинул салон автомобиля, а когда вернулся — не узнал его.

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Автор видео пишет, что то, что мы видим, всего лишь последствия взрыва энергетического напитка в машине при минусовых температурах.

В Исландии, где снято видео, в тот день было —10 оС, и энергетик не выдержал мороза. Автовладелец, правда, не уточняет, сколько времени он отсутствовал.

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Один из ютуберов с сарказмом отметил, что, должно быть, в этом напитке было слишком много энергии, раз он так взорвался, а пользователь под ником Hutch считает, что это предупреждение хозяину авто: то же самое сделает напиток и с его сердцем через несколько лет.

Видео: YouTube

Фото: powerbrands.us

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