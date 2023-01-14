Автор видео пишет, что то, что мы видим, всего лишь последствия взрыва энергетического напитка в машине при минусовых температурах.
В Исландии, где снято видео, в тот день было —10 оС, и энергетик не выдержал мороза. Автовладелец, правда, не уточняет, сколько времени он отсутствовал.
Один из ютуберов с сарказмом отметил, что, должно быть, в этом напитке было слишком много энергии, раз он так взорвался, а пользователь под ником Hutch считает, что это предупреждение хозяину авто: то же самое сделает напиток и с его сердцем через несколько лет.
- На это видео попал не самый лучший день в жизни горожан.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTube
Фото: powerbrands.us
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