Не самый лучший день попал на видео — журнал За рулем

Не самый лучший день попал на видео

Отметим здесь комментарий пользователя, который дает неплохой совет в этой ситуации.

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Глядя из окна многоэтажного дома, девушка просто комментирует то, что видит на улице. И, судя по всему, выходить не собирается.

Начинается сюжет с того, что мужчина никак не может спуститься по дорожке и в итоге использует, как в детстве, подвернувшуюся железку, а вдали аварийная служба никак не может отбуксировать автомобиль. День такой, что людям буквально приходится держаться за столбы, переходя улицу.

Это видео записано 23 декабря после ледяного дождя в Сиэтле. «Прелесть» его в том, что такое могло произойти везде, где выпадает снег и бывают оттепели.

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«Очевидно, они не так часто видят лед. В противном случае они относились бы к этому с большим уважением», — отмечает ютубер Kitten Korleone. Встречаются и такие высказывания: «Упорство и отвага — главное в гололед», «Город должен как можно скорее посолить эти холмистые места».

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А пользователь Carl Sagan смеяться не стал, а поделился вот таким практическим советом:

Если это когда-нибудь случится с вами — снимите носки, верните ноги в ботинки и натяните носки поверх обуви. Так вы получите сцепление с дорогой. Хлопчатобумажные носки хороши, шерстяные — еще лучше. Я сделал это успешно после ледяного шторма в Северной Канаде. Шаг в сторону и «елочка» тоже помогут оставаться в вертикальном положении.

Видео: YouTube

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