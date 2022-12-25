Водитель застрял на рельсах, но недооценил москвичей (видео)

В итоге город оказался парализован. Один из автомобилей после обильного снегопада забуксовал прямо на рельсах перед движущимся трамваем, но это было только начало истории.
Пассажиры общественного транспорта не стали молча смотреть на беду автовладельца, а вышли из вагона и помогли вытащить легковушку из снега.
«Что он делал на трамвайных путях?» — задались вопросом пользователи Сети, которые отказались умиляться такому происшествию.
Другие комментаторы возмущены тем, как чистят снег в столице.
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Источник: Moslenta.ru
Фото: Группа во Вконтакте «Тревожные новости»
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