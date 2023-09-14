Едет армейская колонна – дорогу уступать?

«За рулем» получил официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Павел из Смоленской области задал актуальный вопрос:

– Надо ли уступать дорогу армейской колонне?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Под организованной транспортной колонной в соответствии с пунктом 1.2 ПДД понимается группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.

Преимуществом в движении такая колонна обладает только в случае, если на сопровождающем транспортном средстве в дополнение к проблесковым маячкам включен специальный звуковой сигнал (пункт 3.1 Правил).

Не забывайте также, что пункт 2.7 запрещает пересекать организованные колонны и занимать место в них .

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