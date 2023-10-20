Моторное масло Rolf Ultra: действительно чистый премиум?

«За рулем» сравнит оригинальные масла из Европы с ультрасовременной новинкой, производство которой локализовано в РФ.

На российский рынок вышло моторное масло, изготовленное по технологии GTL & PAO. Что скрывается за этими аббревиатурами и в чём их преимущества? Чтобы это выяснить, не ограничиваясь только теорией, мы решили провести сравнительный анализ. Ввиду того, что параллельный импорт и то, что представлено сегодня на рынке под видом именитых брендов, не вызывало доверия, за маслами-конкурентами мы решили отправиться в Европу.

« Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку – пар, которому подобного нельзя отыскать в природе », - разглагольствовал герой гоголевского «Ревизора» Хлестаков.

Этот фрагмент его монолога отлично подходит к нашей очередной экспертизе моторных масел. Дело в том, что на российском рынке прошла масштабная премьера ультрасовременной линейки моторных масел Rolf Ultra, изготовленной по уникальной технологии GTL & PAO.

Все сопоставимые по классу бренды, имеющие в своей основе технологии PAO и GTL, официально ушли из России. Обилие подделок дополнительно снижает желание приобретать их в наших магазинах. Поэтому мы решились на беспрецедентный шаг: самостоятельно привезти масла для лабораторного исследования оттуда, где их и производят, – из Европы.

Такого не делал никто ни в прежние времена, ни тем более в наших новых реалиях.

На улицах Парижа сплошь экологически чистый транспорт, начиная от велосипедов и электросамокатов... ...и заканчивая электромобилями, электробусами и даже электрогрузовиками.

При этом многочисленные магазины для автомобилистов полны привычными для нас автотоварами.

Мы отправились в Париж. Во Франции сильна собственная индустрия технических жидкостей, но нас интересует не она сама, а конкретные сорта моторных масел. Из-за границы мы привезли Shell Helix Ultra и Mobil 1 Advanced Fully Synthetic. Оба – вязкости 5W-40 и класса ACEA А3/В4. Они являются прямыми конкурентами представленной в России новинки Rolf Ultra той же вязкости и класса.

Купленные в крупных сетевых магазинах запчастей масла Shell и Mobil 1 гарантированно оригинальные и произведены специально для европейского рынка. Бренд Rolf также обещает продукт, который удовлетворит самого требовательного покупателя. Заявление очень громкое и амбициозное, решили в этом лично убедиться и узнать, что же скрывается за красивой «оберткой».

Что такое ПАО?

Как определить по-настоящему качественное масло? Вязкость, классы, соответствия и одобрения автоконцернов у всех обозначены примерно одинаковые. Самый простой способ – изучить состав. В последние годы на слуху сложный термин «полиальфаолефины» (ПАО или РАО в английской аббревиатуре). Это полностью синтетическое базовое масло четвертой группы из абсолютно одинаковых деценовых молекул большой длины.

Базовое масло на основе ПАО обладает массой преимуществ. У него отличные низкотемпературные свойства: застывание наступает при -60оС. Низкую испаряемость оценят владельцы машин с моторами, склонными к масляному аппетиту. После перехода на полиальфаолефиновые масла расход на угар должен снизиться. При больших нагрузках отмечается высокая устойчивость к окислению, а это гарантирует хороший ресурс. Можно смело рассчитывать на надежную защиту мотора в течение 15 000 км. Наконец, у ПАО высокая температура вспышки. Она стремится к 240-250оС, тогда как у гидрокрекинговых масел составляет около 230оС.

Есть и недостатки, куда же без них. Из-за низкой полярности ПАО-масла трудно растворяют в себе присадки и плохо держатся на металлических поверхностях.

Выход – добавление других компонентов, которые позволят избежать этих особенностей. Это могут быть дорогие эстеры из пятой группы базовых масел, которые заметно увеличивают стоимость продукта. Поэтому многие производители идут на ухищрения, разбавляя ПАО более дешевыми базовыми маслами. Недостатки это устраняет, однако и достоинства готового продукта будут уже не те. Кроме того, нигде законодательно не оговорено, какой минимальный процент полиальфаолефинов должен содержаться в моторном масле, чтобы на его этикетке можно было указать их наличие. Поэтому вполне может оказаться, что их доля чисто символическая, и у масла нет преимуществ честного ПАО.

Масло из газа

Лучший баланс сохранения свойств полиальфаолефинов и оптимальной цены даст добавление базового масла, изготовленного по технологии GTL (Gas-to-Liquid). В переводе на русский - «из газа в жидкость». Это масла, полученные из природного газа. Они отличаются особой чистотой и не содержат никаких нефтяных примесей. Первые успешные опыты по получению таких масел проводили еще в начале XX века, хотя первый промышленный завод по их производству заработал только в 1983 году в Амстердаме.

Технологическая цепочка получения базового масла из природного газа.

Масла из природного газа обладают теми же сильными сторонами, что и полиальфаолефиновые, но относятся к третьей группе. А вот недостатка низкой полярности у них нет. Поэтому смешанный состав базового масла по технологиям GTL и ПАО обеспечивает превосходные характеристики финального продукта. Например, он отлично подойдет теплонагруженным двигателям, столь часто встречающимся в современном автопроме. В такие сейчас можно записать едва ли не любой бензиновый турбомотор со степенью форсировки выше средней.

Масла на замену

ПАО-масла не один год присутствуют в линейках брендов, представленных на российском рынке. А вот GTL-основа — пока редкость среди автомобильных масел, даже в мировом масштабе. Наиболее широко ее применяет концерн Shell, обладатель крупнейшего в мире завода по производству таких составов в Катаре. Поэтому выход на рынок локализованного и произведённого на территории России масла Rolf Ultra, созданного на основе GTL & PАО, можно назвать сенсацией.

Моторное масло Rolf Ultra выпускают в фирменных жестяных канистрах, затрудняющих подделку.

Сочетание ПАО- и GTL-основы в составе Rolf Ultra позволило добиться превосходных показателей температуры застывания. Например, Rolf Ultra в популярной вязкости 5W-40 SP замерзает только при температуре ниже -60ºС. Еще одно преимущество комбинированной базы - отличная устойчивость к окислению при высоких температурах. А пониженное содержание легколетучих углеводородов обеспечивает крайне низкую испаряемость масла (NOACK) – менее 6%.

Такой продукт вполне мог бы подхватить в России знамя марки Shell, пионера в деле применения базовых составов из природного газа и одного из признанных мировых лидеров индустрии технических жидкостей. Вдобавок Rolf декларирует применение европейских присадок и наличие допусков основных автомобильных брендов. Оба базовых компонента – также «импортные, от ведущих поставщиков», – не раскрывая всех карт, ответили нам в компании-производителе. А цена – вполне «российская». В нынешних реалиях звучит как настоящая сказка.

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Приобретенные в Европе масла Shell и Mobil 1 вместе с Rolf Ultra отправятся на анализ в независимую аккредитованную лабораторию МИЦ ГСМ. Полный рассказ о результатах экспертизы читайте в декабрьском номере «За рулем».

Магазин автотоваров в пригороде Парижа.

Все подробности об экспертизе моторных масел смотрите здесь.