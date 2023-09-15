Как гарантированно избежать заливки в мотор поддельного масла?

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Чтобы не загубить двигатель своего автомобиля, очень важно грамотно выбирать расходные материалы.

Санкционный шторм вынес на рынок запасных частей большое количество смазочных материалов – подделок под известные и популярные в России бренды. В связи с этим риск нанести вред автомобилю при их использовании вырос кратно.

Самое неприятное — не то, что поддельные масла разливаются в идеально скопированные канистры, а то, что фальсификат не сразу проявляет себя. Он может долго маскировать свое несоответствие с оригинальным смазочным материалом. Судите сами. Если вместо малозольного моторного масла, которое необходимо заливать в ДВС, оснащенные сложными системами очистки и нейтрализации выхлопных газов, в мотор попадет «полнозольник», это приведет к печальным последствиям. В частности, забьется сажевый фильтр (DPF), присутствующий в системе выпуска отработавших газов всех современных дизелей. Причем прожечь его, как предполагает штатный алгоритм работы мотора, увы не получится. Образовавшаяся зола, которая, собственно говоря, и забивает фильтр, не сгорает. В итоге требуется замена узла. А стоит такая ремонтная операция очень дорого. К сожалению, проявится подмена масла спустя тысячи километров пробега. Доказать вину продавца будет очень сложно, а вернее – невозможно.

Аналогичная ситуация может произойти и с поддельными маслами, по вине которых происходит образованием кокса в зоне поршневых колец и потеря ими подвижности. Как правило, речь идет о подмене дорогой синтетики на дешевую минералку. В итоге, мотор спустя несколько тысяч километров пробега после замены масла начинает его интенсивно расходовать. «Раскоксовка», увы, помогает не всегда. В итоге ДВС требуется ремонт. При нынешних ценах на запасные части – очень дорогое удовольствие.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно исключить сам факт покупки поддельного масла. Например, отказаться от продукции входящих в группу риска известных западных брендов, которые массово подделывают. А главное, отдать предпочтение продукции, аналогичной по своей свойствам и качеству ОЕМ. Таким требованиям, например, полностью соответствуют моторные масла компании ВМПАВТО (Санкт-Петербург).

Начнем с того, что отечественный производитель изготавливает свои смазочные материалы на основе базовых масел III группы (VHVI), в которую добавляется большое количество синтетических компонентов: эстеры, алкилированные нафталины. Это позволяет задать нужную вязкость товарного масла с использованием минимального количества полимерного загустителя. Он, как известно, имеет свойство деградировать по мере роста наработки смазочного материала, что приводит к изменению (ухудшению) свойств основы. Следовательно, чем его меньше – тем лучше.

Говоря про основу масел ВМПАВТО, важно акцентировать внимание на значении индекса вязкости. Он составляет 220 единиц – при том, что у большого числа аналогов (SAE) 5W-30, производимых конкурентами с мировыми именами, данный параметр находится в пределах от 160 до 190. То есть, значительно меньше. Заметим, что превосходство масел ВМПАВТО дают именно упомянутые выше синтетические компоненты.

Как известно, чем выше индекс вязкости, тем стабильнее ведет себя масло при изменении температуры. Это важно для обеспечения уверенного пуска мотора в морозы, когда от масла требуется быстро прокачаться по системе смазки и поступить к парам трения, а также гарантировать образование прочной пленки заданной толщины, которая защитит детали мотора при его работе на предельных температурных режимах.

Как показали лабораторные и натурные испытания, основа масел ВМПАВТО гарантированно сохраняет свои свойства и качества (в том числе по холодному пуску) на всем интервале технического обслуживания. А это, по данным производителя, не менее 10 000 километров или 350 моточасов. Это подтверждается, в частности, результатами SSI-тестов, которые проводятся на специальном лабораторном оборудовании. Потеря вязкости составляет всего 1,8%. Аналогичные результаты демонстрируют масла топ-класса, производимые лидерами рынка смазочных материалов.

Не менее интересен и пакет присадок, который аккумулировал в себе научные изыскания фирмы за более чем три десятка лет. Откроем секрет - он собирается на компонентах, которые производятся экспертами отрасли и поставляются в Россию через дружественные страны. При этом фирма ВМПАВТО не ставила целью оптимизировать его цену за счет урезания концентрации дорогостоящих компонентов, от которых зависит, например, защита мотора от износа или поддержание его в чистоте. Так, концентрация соединений органического молибдена, которые задают противоизносные свойства, составляет 220 ppm. Для справки: это в разы больше, чем у разрекламированных аналогов от западных производителей.

Разумеется, состав пакета присадок каждого из масел ВМПАВТО во многом зависит от уровня эксплуатационных свойств, которым они должны соответствовать. Например, у смазочных материалов API SN и SP он будет различаться. Но в любом случае и тот и другой продукт будут на 100% отвечать требованиям стандартов API, ACEA, ILSAC.

Несмотря на то, что масло ВМПАВТО появилось на рынке относительно недавно и подделок под него не зафиксировано, производитель позаботился о том, чтобы защитить свою продукцию от пиратов. В частности, смазочные материалы ВМПАВТО разливаются в канистры оригинальной формы, которые отливаются из полимера белого цвета. Одно это уже потребует от фальсификаторов больших вложений в оснастку и материалы.

А еще есть этикетки, выполненные в определенной цветовой гамме. Копирование их дизайна тоже трудозатратно даже при наличии хорошего полиграфического оборудования. Также обратим внимание на то, что горлышко канистр запаяно специальной пленкой. Данная технологическая операция требует применения довольно дорогостоящего оборудования и расходных материалов.

К слову, герметизация содержимого канистры гарантирует, что масло до его заливки будет полностью изолировано от окружающей среды. Следовательно, оно попадет в двигатель, не растеряв своих свойств и качеств даже после окончания срока его хранения. Для автолюбителей, предпочитающих делать запасы «расходников», необходимых для обслуживания машин, это важно.

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