БРЕНД ГОДА
АЗСАКБШиныАвтохимияМоторные маслаАвтоэлектроника
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бренд года «За рулем» — выбираем лучших из лучшихБренд года «За рулем» — выбираем лучших из лучших
Премия потребительского доверия Бренд года «За...
Бренд года «За рулем» — номинация «Автоэлектроника» (предварительный отбор)Бренд года «За рулем» — номинация «Автоэлектроника» (предварительный отбор)
Помогите нам определить лучших производителей...
Бренд года «За рулем» — номинация «Моторные масла» (предварительный отбор)Бренд года «За рулем» — номинация «Моторные масла» (предварительный отбор)
Номинация пятая, предпоследняя. Выбираем лучший...

Бренд года «За рулем» — номинация «АЗС» (предварительный отбор)

Помогите нам определить лучшие, по вашему мнению, сети автозаправочных станций. Для начала сформируем список претендентов.

Отсидеться в тени, сославшись на недостаток личного опыта, не получится. Любой автомобилист посещает заправку регулярно и, конечно, имеет свое мнение: куда стоит ехать за бензином, а куда лучше не соваться. Качественный бензин или дизельное топливо – залог здоровья двигателя вашего автомобиля. Залив в бак нечто некондиционное, легко попасть на сложный и дорогой ремонт.

Но не бензином единым привлекают покупателя современные автозаправочные станции – с откровенным контрафактом и пересортицей вроде давно разобрались, особенно на крупных, сетевых АЗС. На оценку, наверняка, повлияет персонал станции: расторопные заправщики, вежливые операторы. Важны ассортимент магазина, сочность сосисок, вкус кофе и, пардон, чистота туалетов. У каждого автомобилиста свои параметры оценки, и каждый имеет свою любимую сеть (или сети) заправок, где старается заправлять свой автомобиль.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Поделитесь своим мнением, помогите нам выбрать лучшую сеть АЗС в России, а мы поделимся этой информацией со всеми россиянами-автомобилистами.

Напоминаем: в первом туре мы составляем шорт-лист сетевых АЗС, из которых во втором туре голосования будут выбраны лучшие, по мнению потребителей, заправки страны. Голосовать можно инкогнито, никаких личных данных вводить не нужно. Из предложенного списка можно отметить несколько автозаправочных станций. Вы не нашли в списке своего фаворита? Не проблема – его можно вписать в специально предназначенную для этого графу. Успейте отдать свой голос за тот бренд, который предлагает самый качественный бензин и наилучший сервис. Родина должна знать своих героев!

Внимание! Следующая номинация – лучший производитель АКБ. Голосование стартует 14 октября.

Генеральный спонсор премии — бренд Gislaved

ООО «Тайрс РУС»| ИНН 7706560230| erid: 4CQwVszH9pUmpWS65GC Gislaved

  • Все подробности о Премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 21
Поделиться:
Оцените материал:
0