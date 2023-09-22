Как уберечь металл и резьбовые соединения от ржавчины

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Все, кто в той или иной мере сталкивался с ремонтом автомобилей и иной техники – дорожной, сельскохозяйственной, строительной и прочей, прекрасно знают, как осложняет ремонтникам жизнь всепроникающая коррозия. Точнее ее последствия в виде процесса постепенного окисления и разрушения металла.

Сколько существует мир, столько люди борются с коррозией. Еще в Древнем Риме они сталкивались с проблемами ржавчины и причинами ее появления. Сегодня же человечество до сих пор продолжает конфликтовать с этим металлическим недугом.

Причем ржавчина и коррозия – далеко не одно и то же, хотя так принято у нас в разговорной речи. По сути, процесс взаимодействия металла с окружающей средой (с присутствием воды или влаги) называется коррозией. Если более научно – это реакция железа с кислородом. В общем, коррозия означает процесс разрушения металлов из-за химического и электрохимического взаимодействия с внешней средой. И этот процесс еще можно остановить. А ржавчина – это уже результат этого процесса и итог окисления металла. Любой химик вам скажет, что ржавчина – это оксиды железа.

В общем, коррозия, если ее не остановить, может натворить немало бед. Возьмем, например, резьбовые соединения, которых в обычном легковом автомобиле насчитывается сотнями. Заржавевшие детали могут прикипеть друг к другу намертво, если вовремя не остановить коррозию. Дело в том, что появляющаяся ржа, разрастаясь и увеличиваясь, начинает проникать в поры резьбовых соединений, тем самым образуя единое целое с обеими спряженными деталями. Получается этакая диффузия – когда ржа одной крепежной единицы проникает в другую и наоборот. Эти детали словно срастаются, превращаясь в единое целое. В этом случае, когда процесс уже запущен, применяют различные методы: от нагрева газовой горелкой до банального срезания.

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Используют и всевозможную химию для размягчения ржавчины. Но она не всегда эффективна. Даже когда наносят специальные средства и оставляют на сутки отмачиваться, не всегда добиваются нужного результата. Бывает, что деталь вроде бы подалась, стронулась со своего посадочного места, но дальше все равно не откручивается из-за остатков засохших отходов ржи после обработки различными химикатами. Чтобы резьбовые соединения могли проворачиваться, стоит использовать смазки с дисульфидом молибдена. Он растворяет ржавчину и позволяет как бы «проскальзывать» пораженные места.

В профессиональных автомастерских для этих целей применяют растворитель ржавчины RW-41 от немецкой марки reinWell. Это средство эффективно удаляет ржавчину и облегчает последующий демонтаж деталей резьбового соединения именно в тех случаях, когда резьба сильно повреждена коррозией. Мало того, что средство оперативно и действенно растворяет ржавчину, так еще и специальное вещество, дисульфид молибдена (MoS2), обеспечивает смазку на резьбе, что нивелирует наличие на ней повреждений, вызванных коррозией. Смазка снижает трение, где скопилась ржа, значительно облегчая демонтаж и снижая риск заклинивания резьбы.

Благодаря специальному химическому составу средство быстро проникает к очагу поражения, эффективно растворяя ржавчину и грязь. При этом растворитель ржавчины RW-41 надежно защищает от проникновения влаги и образующейся впоследствии коррозии, а также снижает трение и устраняет скрип. К тому же препарат отнюдь не агрессивен к краскам, пластику и любым металлам. Входящий в состав средства от reinWell дисульфид молибдена способствует эффективному и быстрому очищению от ржавчины и надежной защите детали от коррозии, что существенно облегчает демонтажный процесс, экономя время и снижая риск поломки резьбовых соединений.

Немаловажно и то, что под маркой reinWell выпускаются моторные масла и автохимия для профессиональных СТО. Бренд разработан и зарегистрирован в Германии в 2009 году, что изначально подразумевает высокие стандарты качества. Компания наладила выпуск своей продукции на территории России, что в итоге позволило получить продукт европейского качества по весьма доступным ценам. Главная идея разработчиков бренда – снижение конечной стоимости за счет оптимизации расходов: локализации производства в России и сознательного упрощения упаковки. Стоимость не раздувается за счет лакированных этикеток, матовых крышечек и прочих модных атрибутов. Покупатель платит за содержимое, а не упаковку и другие накладные расходы. Как следствие – доступная и конкурентоспособная цена.

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Однако самое лучшее решение проблемы – это её предупреждение. Все незащищенные узлы крепежа, особенно те, которые часто контактируют с водой, стоит предварительно обработать антикоррозийными составами.

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