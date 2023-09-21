12 000 км от Мурманска до Владивостока – экспедиция «Дорога на Маяк»

25 регионов. 45 городов. Более 2000 подаренных нами книг пополнили книжные фонды десятков крупнейших региональных и крохотных сельских библиотек.

Но главное – это десятки тысяч объединившихся читателей, литераторов, библиотекарей и издателей – от Баренцева до Японского моря. И еще – десятки миллионов наших единомышленников, которые следили за нашей экспедицией по дневникам в соцсетях и телерепортажах, по сообщениям информагентств и блогам – таков итог первой в истории Книжной экспедиции «Дорога на Маяк».

Почему Маяк?

Нашей крайней точкой стал Маяк Токаревского во Владивостоке, на входе в залив Золотой Рог. Но за конкретной достопримечательностью скрывается глубокий образ ориентира, опоры, уверенности, спасения. Таким маяком во все времена были книги и библиотеки – хранилища информации и самых важных знаний. Зачинатель проекта Денис Котов уверен, что 80 процентов россиян должны читать в год минимум 12 книг на каждого. Реально ли это? Может ли помочь в достижении такой цели более плотное объединение всех, кто неравнодушен к книге? Так родилась идея первого в мире книжного марафона, который должен, как нитка, сшить читающую страну. Вернее – как две нитки: ведь параллельно идет колонна автомобилей и движется на Восток Книжный поезд.

Как лучше путешествовать?

Пути поезда и автомобильной экспедиции у каждого свои. Да, есть точки пересечения двух маршрутов, но поезд и автомобиль имеют свои преимущества.

Железная дорога – это жесткий график, размеренные режим путешествия и долгие остановки, которые позволяют уделить много времени знакомству и с библиотеками, и с книжниками в крупных городах, обменяться мнениями, опытом, литераторам – пообщаться с теми, для кого они пишут, пополнить фонды областных библиотек новыми книгами, да и в принципе проникнуться спецификой культурной жизни крупных российских городов по обе стороны Урала.

Автомобильный караван тоже вез книги, только вот машина позволяет отклониться от маршрута, так что помимо областных библиотек у автомобильных путешественников был шанс заглянуть в дальние сельские книгохранилища, туда, где железной дороги и в помине не было. Но там тоже живут преданные книге люди, настоящие читатели. Обратная сторона свободы – рваный график, короткий сон...

В общем, путешествие на поезде – это система. На автомобиле – импровизация и драйв.

Но и в поезде, и в автомобилях свободные от руля наши книжные марафонцы соревновались – кто больше прочитает книг за время экспедиции. А водители – читали за рулем! Ведь книга сегодня может быть и электронной, и аудио! И благодаря этим технологиям оказалось, что дальнобойщики сегодня – одна из самых читающих аудиторий, ведь путь от Москвы до Владивостока и обратно у них занимает 45 дней! А у нас было всего 20.

Москвич 3

Кстати, наша экспедиция стала и своеобразным ресурсным испытанием для новинки 2023 года – Москвича 3. Так что наше путешествие – это еще и испытание нового продукта, который так далеко еще не ездил. Но все нормально. Претензия к машине – маленький бак для дальних путешествий. Приходится чаще, чем можно было бы, заезжать на заправку. При этом расход на скорости до 120 держится в районе 8 литров. И это при динамичной езде. Ну и багажник для трех человек уже маловат.

Но в целом этот городской переднеприводный кроссовер вполне подходит для того, чтобы преодолеть 6 часовых поясов и 5 климатических зон. Полный привод? Запас такой карман не тянет, но сегодня путь от Мурманска до Владивостока можно проделать на любом автомобиле. Все основные дороги Сибири уже закатаны асфальтом, причем качество этих дорог, в целом, выше, чем в европейской части России.

Читающая Россия

Да и читают в Сибири больше! Вот небольшой город Чулым в Новосибирской области. Население – менее 10 тысяч человек, а в библиотеку записано более 3 тысяч! В татарском Костенеево библиотекарь по вечерам разносит по домам забытые детьми мобильные телефоны. В десятках небольших городов на полках библиотек наряду с работами признанных мастеров стоят произведения местных авторов. А в Бийске и Чернышевске нам даже удалось с ними познакомиться.

Библиотека остается маяком в океане инфошума. И это здорово! Кстати, практически везде мы видели свежие номера журнала «За рулем». И это тоже свидетельство того, что российский потребитель информации разборчив и привык, даже при наличии безграничного интернета с «обзорщиками» и «экспертами», доверять авторитетным проверенным источникам.

А еще в ходе нашей экспедиции родился проект особенных, литературных маршрутов. Ведь страна у нас такая – книжная: что ни город, то или с литератором связан, или с сюжетом знакомого с детства рассказа ли, романа ли. В дорогу зовет знание, которое рождает любопытство. А путешествие задает новые вопросы, ответы на которые хранят книги. Читать, чтобы ездить, и ездить, чтобы читать.

И немного «заземлим» романтику экономикой.

Дорого ли путешествовать на машине?

Точного ответа нет, ведь тут важен расход топлива конкретного автомобиля, стоимость ТО. Но, по прошлогоднему опыту, когда мы устраивали гонку с поездом Москва–Владивосток, вышло «то на то». Однако путешествие на автомобиле позволяет экономить – чем больше людей в машине, тем меньше на каждого расходы на топливо (билеты вы покупаете на каждого человека). Жилье можно выбирать на свой карман и вкус – от 5 звезд до палатки, ну и хочешь покупай еду в бюджетном супермаркете и готовь сам, хочешь – питайся в ресторанах. Да, нет предела совершенству, но базовая инфраструктура для автомобильных путешествий есть. Было бы желание и не было бы ложных страхов.

P.S. В самом начале Чуйского тракта, в Бийске, на Алтае, мы встретили группу французских пенсионеров, которые ехали из Франции через Сибирь в Монголию, возвращаясь через Казахстан, Иран, Турцию… – 25 000 км. Самая молодая машина – Citroen 2CV 1986 года. Остальные – такие же Ситроены, только постарше. Переднеприводные, без кондиционеров, с моторчиками в 30 лошадиных сил. А мы чего ждем?!