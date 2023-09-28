Поворот на Восток

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Ведущие автопроизводители из России ушли, запасные части больше официально не поставляются и нет хороших, качественных импортных масел, которые можно заливать в двигатели дорогих иномарок. А ведь их ресурс теперь нужно особо беречь... Как быть простому российскому владельцу Фольксвагена или BMW в такой ситуации?

Скажем больше – форсированные малолитражные турбомоторы современных китайских машин, которые заняли место покинувших нашу страну «европейцев» и «японцев», тоже очень требовательны к смазочным материалам. Уровень качества по API SN или SP и класс вязкости 5W-30, а то и 0W-20 для них норма, а не исключение.

Но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд, и причин впадать в панику нет. Масла высоко класса выпускают ведущие отечественные производители, но не все владельцы иномарок им доверяют. Не беда, нужно просто перестать искать западную продукцию, ввезенную неофициально, каждый раз опасаясь нарваться на подделку или пересортицу. Достаточно повернуться на 180 градусов и внимательно посмотреть на Восток: не на Японию – чуть ближе. Мы сегодня поговорим про корейские масла ZIC, производитель которых продолжает официально продавать свою продукцию в России.

Молодые азиатские тигры

Так называют четыре страны, которые прославились бурным ростом своей экономики и за несколько десятилетий из отсталых государств превратились в ведущие технологические державы. Одна из них – Южная Корея. Всего лишь лет тридцать назад скромные корейские автомобили мало кого привлекали, а про автомобильные масла из этой страны вообще ничего толком не знали. Сегодня авто корейской марки – желанная покупка для большинства россиян, да и масла, о которых пойдет речь, многим хорошо известны. Но не все осознают их технологический уровень, хотя марку ZIC знают. Ведь они продаются в России с 1998 года, а производством смазочных материалов холдинг SK занимается уже 55 лет.

«Мало ли в Корее всяких холдингов?» — скажут скептики. Таких, как SK Group, мало! Гигантское многопрофильное предприятие (по-корейски «Чеболь») у себя на родине уступает только Samsung и входит в первую сотню крупнейших мировых компаний. В составе холдинга 89 подразделений, и SK Enmove, которое занимается производством смазок, – только одно из них. Естественно, что столь крупный производитель давно шагнул за пределы маленькой Кореи. Производственные мощности расположены в Испании и Индонезии, с 2001 года продукция фирмы продается в США. Завод в корейском Ульсане – один из крупнейших нефтеперерабатывающий комплексов в мире. И это еще не все, чем может похвастаться корейский промышленный гигант.

От скважины до канистры

SK – холдинг, как мы уже сказали, огромный, и он не просто производит и продает смазочные материалы. Все начинается намного раньше. Нефть для масел ZIC добывается на собственных месторождениях в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Из этой нефти производится базовое масло. Конечно, на собственных заводах компании. Есть у SK и предприятия по смешиванию конечного продукта.

Именно полный цикл производства и отличает настоящих гигантов отрасли от мелких и средних масляные компаний. Последние обычно смешивают масла из чужих, покупных компонентов. Используют, в том числе, и основу от SK, признавая ее высокое качество. А базовое масло, называемое основой, у корейцев самое современное, высокотехнологичное. Речь идет о синтетическом базовом масле группы III по классификации API, которое производится по запатентованной технологии VHVI (Very High Viscosity Index).

Продукт под маркой YUBASE вырабатывается путем глубокой переработки нефти, которая проходит атмосферную и вакуумную перегонку, каталитическую гидродепарафинизацию, процессы гидрокрекинга и гидроочистки. Такую основу еще называют гидрокрекинговой и относят к синтетическим продуктам. Базовые масла YUBASE по своим характеристикам очень близки к полностью синтезированным углеводородам (ПАО), но заметно дешевле.

Топ-масла для топ-моторов

Будучи мировым лидером по выпуску синтетической основы, SK производит несколько линеек полностью синтетических моторных масел, которые могут применяться в самых современных азиатских двигателях, а также американских и европейских автомобилях. Давайте познакомимся с синтетикой от ZIC немного ближе.

Серия ZIC X9 – синтетические масла на гидрокрекинговой основе, которые отличаются повышенным ресурсом и умеренной ценой. Выпускаются достаточно давно и успели заработать добрую репутацию во всем мире. Имеют допуски ведущих мировых автопроизводителей. В линейке масла уровня качества по API SL, SN, SP и CF с вязкостью 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40.

Серия ZIC TOP – тоже синтетика, но более совершенная и современная: к гидрокрекинговой основе YUBASE здесь добавлены полностью синтезированные компоненты – полиальфаолефины (ПАО). В гамме только «бензиновые» масла API SL/SN/SP. Также есть продукт с расширенным вязкостно-температурным диапазоном SAE 0W-40. Масла серии TOP допущены для применения многими европейскими и американскими производителями автомобилей.

Серия ZIC ZERO – самый современный синтетический продукт компании. В его основе то же базовое масло YUBASE плюс ПАО. Изюминка этой линейки моторных масел в применении запатентованной технологии Ionic liquid (ионные жидкости), которая позволяет снизить трение и износ двигателя при использовании маловязких масел. А масла серии ZERO к таким и относятся. Их вязкость SAE 0W-16, 0W-20 и 0W-30.

Муки выбора

Стоит ли переходить на официальный, хорошо защищенный от фальсификаций ZIC или будем по привычке искать настоящий Мобил или Шелл в потоках параллельного (читай «серого») импорта? Если муки выбора вас никак не оставят, заходите сюда – тут все доходчиво объяснят. Решились, но не знаете, какое масло ZIC выбрать? Вам помогут по этой ссылке. Любителей самостоятельно докопаться до истины приглашаем полистать каталог моторных масел ZIC.

Ну и, конечно, никто не отменял великий и ужасный интернет. Специализированных сайтов, форумов и групп в социальных сетях, посвященных масляной теме, предостаточно. Там всегда можно найти реальные отзывы автовладельцев, которые не первый день используют корейские масла. Ведь ZIC пришел в Россию давно, четверть века назад. И уходить никуда не собирается.

Автор текста: Игорь Твердунов

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