Эксплуатационный тест моторного масла reinWell: что сделали с мотором молибден и кальций

на правах рекламы

Масло с вязкостью 5W-30 отработало 13 000 километров в дизельном двигателе V8 368DT на Range Rover. Лабораторный анализ проб проводился после 5 тыс. и 13 тыс. км пробега. Разбираемся с особенностями рецептуры и применимости.

Санкционное ограничение поставок импортных моторных масел распространенных брендов привело сначала к их дефициту и неоправданной дороговизне, а потом и к практически полному отсутствию на рынке. Однако спрос никуда не делся, и взамен ушедших продуктов появились новые – от других торговых марок. Причем их качество зачастую не хуже. Проблема в том, что обычные потребители ничего не знают ни об этих торговых марках, ни о качестве предлагаемого масла. Мы стараемся исправить ситуацию: мониторим появление новинок, пристально их рассматриваем и потом рассказываем о них читателям. Причем идем разными путями познания.

Во-первых, подробно изучаем заявленные технические характеристики и полученные допуски автопроизводителей.

Во-вторых, проводим лабораторные тесты, исследуя состав и объем присадок масла.

В-третьих, при наличии возможности, организуем тестовые испытания.

По итогу делаем выводы о том, какие свойства оно обнаруживает в реальных условиях эксплуатации, а какие теряет при выработке.

Начнем с заявленных параметров – 5W-30 API SP, ACEA A5/B5

Допуски автопроизводителей

- API: SP-ACEA A5/B5

- IVECO: 18-1811 S1

- Jaguar / Land Rover: STJLR.03.5003

- Fiat: 9.55535-G1

- Ford: WSS-M2C 913-A/WSS-M2C 913-B/WSS-M2C 913-C/WSS-M2C 913-D

О производителе

Торговая марка reinWell зарегистрирована в Германии в 2009 году. Сам бренд не очень известен в России, он активно продвигается с 2022 года. При производстве масла применяются немецкие технологические рецептуры и присадки.

Для производства моторного масла reinWell 5W-30 API SP, ACEA A5/B5 используется база, изготовленная по НС-синтетической технологии. Вязкость масла самая распространенная – SAE 5W-30, подходит для всесезонной эксплуатации. Рецептура масла оптимизирована для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK), фильтром сажевых частиц (DPF).

Масло имеет наивысшую спецификацию по градации Американского института нефти API SP. Масло, которое получает ее, превосходит продукты, имеющие спецификацию API SN, в части защиты двигателя от износа. Это происходит за счет добавления в состав масла противоизносных присадок. Сопуствующий эффект – увеличение срока службы привода ГРМ. Благодаря удачно подобранному сочетанию компонентов значительно снижено образование отложений и нагара на поршнях. Масло имеет высокую стойкость к окислению (по сравнению с продуктами предыдущих классов).

Содержащие магний присадки предотвращают эффект преждевременного воспламенения топливной смеси в процессе ее сжатия при малых оборотах и нагрузках (LSPI, Low Speed Pre-Ignition), который может проявляться в двигателях с системами прямого впрыска и турбонаддувом. Состав присадок имеет низкие показатели зольности и сульфатности, благодаря чему степень воздействия на каталитические нейтрализаторы выхлопных газов снижена.

Рассмотрим допуски производителей. Масло отвечает требованиям Ford WSS-M2C913-D – эта спецификация основана на стандарте ACEA A5/B5 с дополнительными требованиями Ford. У масла увеличена на 3% топливная экономичность по тесту М111, а также увеличен запас щелочности (требуемый минимальный уровень – 10,0 мг КОН/г при максимальной зольности 1,3%). Масло подходит для двигателей, работающих на биодизельном топливе (для России это пока не очень актуально). Продукт имеет высокую низкотемпературную текучесть, особенно в окисленной стадии, при этом она соответствует предыдущим спецификациям 913-С и 913-В.

Также масло соответствует требованиям Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003 для европейского производства.

Заявленный интервал замены варьируется от 10 тыс. до 20 тыс. км, в зависимости от режимов эксплуатации и типов двигателя. В условиях мегаполиса этот порог ближе к нижней границе.

Проверка состава моторного масла r einWell 5W-30 API SP, ACEA A5/B5

В масле присутствует молибден в качестве модификатора трения, его количество не такое большое, как в специальных молибденовых маслах, и составляет 206 мг/кг. Такое число – показатель наличия противоизносной присадки, которая заявлялась как одно из основных свойств для масел API SP. Молибден создает износостойкое покрытие между поверхностями трущихся деталей, обеспечивая низкий коэффициент трения.

О наличии противоизносной присадки ZDDP (диалкилдитиофосфат цинка) говорит содержание фосфора и цинка – 799 и 881 мг/кг соответственно (в свежем масле), что достаточно много для обычного «гражданского» масла.

Наличие магния – 477 мг/кг в свежем масле – говорит о присутствии моющих нейтрализующих и диспергирующих присадок, а также присадок, противодействующих эффекту LSPI.

Больше всего в свежем масле кальция – 2457 мг/кг. Данный элемент встречается практически во всех маслах в виде моющих нейтрализующих присадок – детергентов. Он нейтрализует кислоты, которые образуются в масле при сгорании топлива.

Моторное масло ReinWell 5W-30 API SP, ACEA A5/B5 имеет высокий индекс вязкости в 164 единицы, при этом показатель вязкости при температуре 100 °С соответствует заявленному классу по SAE – 10,07 мм²/с. А вот щелочное число ниже, чем требует спецификация WSS-M2C 913-D, и составляет 9,14 мг КОН/г, в то время как оно должно быть не менее 10 мг КОН/г.

Эксплуатационный тест масла ReinWell 5W-30 API SP, ACEA A5/B5

Для тестирования был выбран автомобиль Range Rover с дизельным двигателем 368DT. Этот двигатель довольно распространен и относится к линейке Ford Lion. Производился в период с 2006 по 2010 годы. Имеет рабочий объем 3,6 л и мощность 272 л.с. Система питания – Common Rail. Для смазывания необходимо залить в него 9,5 л моторного масла.

Пробег у автомобиля приличный – 330 тыс. км, но для целей нашего испытания это непринципиально. Пробы масла отбирались после пробега в 5 тыс. и 13,4 тыс. км, которые, как и образцы свежего масла, отдавались для исследования в лабораторию.

Первое, что хочется отметить по итогам реального теста, – высокая стабильность пакета присадок. Он практически не выработался, а свойства всех основных компонентов изменились незначительно.

Второе, на что мы обратили внимание, – стабильный индекс вязкости. Ни высокотемпературная, ни низкотемпературная вязкость после пробега в 13,4 тыс. км вообще не изменились! Это говорит о том, что масло стабильно и долго сохраняет свои эксплуатационные свойства.

О старении масла свидетельствуют только рост кислотного числа и постепенное накопление сажи в двигателе и остатков топлива в масле. В пробе, отобранной после 13,4 тыс. км, доля топлива оказалась сниженной, а доля присадок – увеличенной. Это говорит о том, что за время тестового пробега масло в двигатель добавлялось. Еще в этой пробе зафиксировано резкое (почти на 50%) падение щелочного числа – явный признак того, что при сохранении отличных вязкостных показателей присадки все равно вырабатываются.

Ниже представлены протоколы испытаний МИЦ ГСМ

reinwell-5w-30-api-sp_test_tab_1.jpg



reinwell-5w-30-api-sp_test_tab_2.jpg



Выводы после использования масла

Моторное масло, имеющее допуск Ford, встречается на рынке не так часто. Наличие этого допуска – несомненный плюс reinWell 5W-30 API SP, ACEA A5/B5. Современность рецептуры масла подтверждено наличием соответствия спецификации API SP. Реальное тестирование показало высокую стабильность вязкостных характеристик. Судя по всему, большой двигатель, на котором мы проверяли качества продукта, страдает забросом топлива, а это увеличивает скорость старения масла. При всем при этом масло отлично показало себя в тесте.

Таблица результатов теста синтетического моторного масла

reinWell 5W-30 API SP, ACEA A5B5 Номер образца 579773 579809 581525 Дата отбора 15.03.2023 04.05.2023 04.07.2023 Общая наработка узла 341 590 346 590 354 950 Наработка смазочного материала 0 5000 13 400 Железо Fe мг/кг 0 11 31 Хром Cr мг/кг 0 0 0 Олово Sn мг/кг 0 0 0 Алюминий Al мг/кг 0 0 0 Никель Ni мг/кг 0 0 0 Медь Cu мг/кг 0 1 2 Свинец Pb мг/кг 0 0 0 Молибден Mo мг/кг 206 183 207 Кальций Ca мг/кг 2457 2306 2448 Магний Mg мг/кг 477 365 394 Цинк Zn мг/кг 881 960 995 Фосфор P мг/кг 799 852 881 Барий Ba мг/кг 0 0 0 Бор B мг/кг 1 5 3 Кремний Si мг/кг 5 4 5 Калий K мг/кг 0 0 1 Натрий Na мг/кг 0 1 2 Вода % 0 0 0 Гликоль % 0 0 0 Топливо % 0 0,9 0,5 Сажа % 0 0,4 0,8 Степень окисления А/см 9 10 11 Степень нитрования А/см 5 6 7 Вязкость при 100ºС мм²/с 10,07 10,31 10,26 Вязкость при 40ºС мм²/с 57,4 58,91 58,58 Индекс вязкости 164 165 165 Щелочное число TBN (ASTM D 4739) мг КОН/г 9,14 9,64 4,67 Кислотное число TAN мг КОН/г 1,94 2,76 3,02

Реклама/ООО «АЛЛЕЯ ГРУПП»/erid 4CQwVszH9pUmpPp6wBV



