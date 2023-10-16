Лизинг в России сдулся? – не поверите, что тут происходит!

«За рулем» выяснил, что стало с ограничениями и ценами в сфере лизинга

Грузовой транспорт – это вам не легковушки, это отдельный рынок. Да, на него влияют те же факторы (уход автопроизводителей и ослабление курса рубля), но с бизнесом в допопции и допуслуги не поиграешься, как и в дефицит.

В этом году особых потрясений на рынке лизинга не было, если не считать увеличения ключевой ставки с 8,5 до 13% да падение курса. Но компании перекладывают эти затраты на потребителей. Когда поднимается ключевая ставка, стоимость денег становится выше, а значит кредитование бизнеса тоже становится дороже. В итоге этот рост закладывается в конечную стоимость товаров, услуг и всего остального. И это стабилизирует рынок лизинга, на котором спрос всегда поддерживается предложением.

Что взять в лизинг сегодня? Что угодно!

Как показало новое время, в Китае производится много грузовиков с заманчивыми характеристиками и ценами.

Грузовики именитых брендов – это, конечно, хорошо и, возможно, полезно для имиджа. Но нет. Грузовик в лизинг – это не вложение. Это – средство получения дохода, и он приносит больше денег в месяц, чем на него тратится. Поэтому неважно, насколько живуч или именит покупаемый автомобиль – срок его полезного использования в лизинге все равно не превышает пяти лет, но чаще ограничивается тремя годами. И тут уже бренд не играет такой роли, как при выборе личного автомобиля. Главное – иметь автопарк одного бренда, что дает выгоду при обслуживании и ремонте.

Лизинг подержанных автомобилей

Последнее, кстати, дало толчок развитию лизинга подержанных автомобилей в 2023 году, а также тому, что в лизинг сегодня можно без проблем купить любой автомобиль или технику, завозимую по схеме параллельного импорта. Но это временное явление – парки уже скоро поменяются (бизнес перейдет на более рентабельные по нынешним временам машины), и привычные бренды уйдут окончательно. В том числе, из-за дефицита запчастей.

«Новых автомобилей ушедших марок практически не осталось, поэтому большее значение приобретает вторичный рынок. Автомобили марок Volvo, MAN и DAF еще есть и нормально работают на рынке. Но может быть проблема с запчастями: их либо нет в России, либо они на порядок дороже, что не каждого предпринимателя устраивает. Некоторые клиенты не готовы сразу переходить на новые марки автомобилей, и ищут ушедшие бренды на вторичном рынке», – говорит эксперт по грузовым автомобилям ГК Альфа-Лизинг Никита Ахмеров.

То есть, рынок новых автомобилей сегодня в полном распоряжении российских и китайских автопроизводителей (лидеры рынка сегодня – это КАМАЗ, Sitrak, Shacman, FAW, Foton и Howo). К уже известным китайским брендам добавляются все новые. Например, в этом году бренд SANY начал активно выводить на российский рынок седельные тягачи.

Седельный тягач SANY

«Замена европейским и американским брендам есть – из Китая: все функции и задачи бизнеса эти грузовые автомобили выполняют. В России еще нет опыта использования китайских грузовиков в долгосрочной перспективе. Именно поэтому покупатели относятся к ним настороженно: неизвестно, как поведет себя автомобиль через год или два. Но на другой чаше весов то, что никто не хочет переплачивать за привычные марки и их обслуживание, когда можно купить аналогичный автомобиль дешевле», – подмечает Никита Ахмеров.

Автомобилей на рынке сегодня достаточно. Но есть отдельные случаи, когда покупатели могут искать и ждать нужную машину 2-3 месяца. Покупка грузовой техники сегодня проходит более осознанно: никто в панике ее не берет. Предприниматели, скорее, заморозят покупку и переждут кризис с имеющейся техникой. Поэтому кризиса производители и продавцы не допускают: хуже может быть им, но не бизнесу, который они обслуживают.

Что с ценами на грузовики

Они, конечно же, растут. И причина не только в ослаблении рубля. Напомним, что с 1 августа ставка утилизационного сбора для грузовых авто массой от 12 до 20 тонн увеличилась в 1,7 раза. Но цены росли и до начала августа. Например, в первом полугодии 2023 года средняя стоимость китайских машин увеличилась на 10%, если сравнивать с ценами второго полугодия 2022 года.

Техника Shacman прибавила в цене 10% (с 8,1 млн рублей стоимость увеличилась до 9,6 млн рублей). машины FAW стали дороже на 11% (с 7,6 млн. рублей до 8,5 млн рублей), но бренд активно субсидирует покупку своей техники.

Автомобили Sitrak стали к нам завозить только с января 2023 года, и стоят они сегодня в районе 9-9,5 млн рублей.

Главный козырь китайских автопроизводителей в захвате рынка – низкая стоимость техники и ее изобилие на складах.

«В 2023 году Sitrak, FAW и Shacman — главные конкуренты КАМАЗа в сегменте самосвалов и тягачей. При отсутствии европейских марок это позволит новым для нас автобрендам получить большую долю российского рынка», — обещает эксперт ГК Альфа-Лизинг Никита Ахмеров.

Эксперты делают прогноз по цене заходящих к нам брендов – плюс еще 10% к концу 2023 года. Китайские автопроизводители никогда не торопятся с ростом цен, делая его планомерным, но всегда доводят до рентабельных величин. У давно работающего в России FAW цены немного стабильнее, и до конца года автомобили этой марки прибавят к цене только 5%.

«Автопроизводители из КНР заинтересованы в российском рынке, поэтому, несмотря на увеличение спроса на грузовые автомобили из-за дефицита аналогов, увеличение их стоимости будет постепенным», – объясняет Никита Ахмеров.

Грузовики КАМАЗ

С начала 2023 года цена седельных тягачей КАМАЗа растет буквально скачками от месяца к месяцу. Например, в апреле средняя стоимость составляла 8,75 млн рублей, а в начале августа вышла на уровень 9 млн рублей. При таких скачках сложно делать прогнозы, но «вилку» определить можно: до конца года цена на КАМАЗы увеличится на 5-15%. То есть, отечественные седельные тягачи сегодня стоят дороже, чем некоторые китайские, а скоро будут стоить около 10 млн рублей. Дороже окажутся только китайские Shacman и Sitrak.

А вот самосвалы КАМАЗа, наоборот, доступнее по цене. Скачков стоимости не наблюдалось, так как в самосвалах КАМАЗ западных комплектующих, которые пришлось заменять, меньше. Средняя цена на модели плавно увеличилась в первом полугодии с 6,5 млн до 7,7 млн рублей. Но до конца года они подорожают еще на 10% (не более) – до 8,4 млн рублей.

В 2023 году грузовые автомобили ГАЗ держали цены. В январе был всплеск средней стоимости до 5 млн рублей, но затем цена оставалась стабильной. Максимальное повышение стоимости, которое можно ожидать от ГАЗа, – плюс 10% до конца года.

Вывод

Рынок грузовых автомобилей в России не испытывает тех трудностей, которые наблюдаются на рынке легковых автомобилей. Минстрой России рапортует о росте строительства жилья, в течение 2023 года будет введено в эксплуатацию 1200 км новых дорог, активно строятся и платные трассы, включая магистраль, ведущую в Китай (М-12, которая от Казани потянется в Екатеринбург, Тюмень и дальше). И для строительства нужно все больше грузовиков.

Для строительства дорог и жилья нужно все больше грузовиков

Объем грузоперевозок в 2023 году в стране тоже начал расти, о чем доложили эксперты Банка России (главные направления – Китай и Ближний Восток), а объемы перевозок по некоторым международным направлениям выросли в пять раз.

В таких условиях спрос на коммерческий транспорт тоже растет, и его не сдерживают допопциями, тем более в условиях достаточного количества техники на складах. Рост цен значительный, но обоснованный и не критичный, а главное – он компенсируется ростом стоимости услуг. И новые игроки рынка предлагают продукцию с более сдержанной ценой, чем ушедшие из России.

Сегодня в лизинг можно взять что угодно, даже технику, привезенную по схеме параллельного импорта

В итоге рынок лизинга, по сути, не изменился: не появилось никаких подводных камней, нет дефицита или отсутствия хоть какого-то класса техники, необоснованная накрутка цен не наблюдается. Пришли только новые игроки, которым бизнес пока не слишком доверяет. Но это временно.

Премия потребительского доверия стартовала... Бренд года «За рулем» 2023 Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Unsplash, Depositphotos