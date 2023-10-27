«Умер» мотор: взять контрактный или на капремонт?

Эксперт «За рулем» взвесил за и против замены двигателя

Читатель «За рулем» хочет узнать:

— В каких случаях покупка контрактного мотора предпочтительнее капремонта?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Качественный капитальный ремонт обходится вдвое-втрое дороже, чем контрактный мотор.

Его покупка однозначно целесообразна, если:

автомобиль совсем старый и его цена сопоставима с ценой капремонта;

двигатель многоцилиндровый и имеет очень сложную конструкцию;

двигатель редкий и на него нет запчастей;

в округе нет квалифицированных ремонтных мастерских;

автомобиль нужно срочно восстановить или продать.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму тут.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube