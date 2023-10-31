КППС: убираем ржавчину по-крымски

на правах рекламы

Ситуация на российском автомобильном рынке сейчас не слишком оптимистичная.

Европейцы с японцами давно и дружно от нас сбежали, корейцы собирают вещички и готовятся отправиться восвояси, отечественные заводы ассортиментом не балуют – остаются многочисленные «китайцы» по, мягко говоря, высокой цене. Есть параллельный импорт: привезут чего хочешь, но цены там и вовсе заоблачные. Автомобилисты затаились и ждут лучших времен, тщательно оберегая свои сегодняшние автомобили от всяческих напастей. И, конечно, от главного из зол – коррозии.

Увы, любой автомобиль ржавеет. Можно долго рассуждать о защите кузова от коррозии, говорить об оцинковке, специальных грунтах и качестве лакокрасочного покрытия. Можно делать дополнительную антикоррозионную обработку и регулярно натирать краску чудодейственными мастиками. Все это помогает оттянуть неизбежный финал – рано или поздно влага и воздух доберутся до незащищенной стали и запустят окислительный процесс. Едкие зимние дорожные реагенты, как и свежий морской бриз, реакцию только ускорят: электролит, попав в «рану» на краске, быстро превратит почти незаметный пузырик в мерзкое рыжее пятно.

Можно отремонтировать подвеску, оживить усталую коробку, даже двигатель чаще всего ремонтируется. В конце концов, любой агрегат можно заменить на новый, что дорого, или на куда более доступный подержанный. А что делать с гнилым кузовом? Вваривать заплатки из кровельного железа, как в старые времена? Может, лучше тщательно оберегать самую сложную и дорогую часть автомобиля от коррозии и при первом ее появлении немедленно начинать борьбу. Ведь в противном случае на месте рыжего пятнышка ржавчины через пару лет образуется сквозная язва. А еще через год-другой в ржавую дыру кулак пролезет. А это не только испорченный вид авто и резкое снижение его вторичной стоимости, это еще и прочность кузова, и безопасность…

Что такое КППС?

Это вовсе не КПСС, как могут поначалу подумать люди в возрасте, которые помнят знаменитую аббревиатуру. Это Крымское производственное предприятие «Созвездие». Именно здесь, в Севастополе, разработали и выпускают антикоррозионную пасту «Удалитель ржавчины КППС ORIGINAL» и еще целый ряд препаратов для борьбы с коррозией. Особо въедливые и любопытные читатели, которым не лень кликнуть по ссылке или воспользоваться поиском, наверняка удивятся: какое отношение имеет компания, специализирующаяся на поставках, испытаниях и сертификации электронных компонентов, к специфической автомобильной химии?

Во-первых, химия не только автомобильная, но об этом чуть позднее. А кроме того, компания производит ферритовые изделия, занимается анодированием и оксидированием деталей. При выполнении одного из заказов возникла нужда в очистке от ржавчины, готовые препараты не совсем устроили, и тогда спецы из лаборатории КППС пораскинули мозгами, проконсультировались с коллегами, немного поколдовали и выдали собственный оригинальный состав. Про автомобили поначалу и речи не шло: тот самый заказчик был совсем из другой отрасли – его изделия больше летали, чем ездили. Но со временем внутренняя непрофильная разработка дала толчок созданию целой линейки препаратов для борьбы с коррозией под маркой КППС, которые применяются не только для защиты автомобиля. В линейке есть изделия для ухода за оружием, ювелирными и антикварными изделиями. Но мы отвлеклись, вернемся ближе к теме – к автомобилям.

Паста вместо жидкости

Технологию борьбы с начавшейся коррозией знает любой мало-мальски опытный автомобилист. Кратко ее можно описать так: зачистить, протравить, обезжирить, загрунтовать, подкрасить. Нас в этой цепочке действий интересует второе действие – протравить. Дело в том, что полностью очистить деталь от следов коррозии механическим способом практически невозможно. А если под ремонтным покрытием останется хоть пятнышко ржавчины, оно быстро вылезет наружу, и вся работа пойдет насмарку. Поэтому окончательно удаляют ржавчину химическим способом, используя специальные препараты. «Удалитель ржавчины КППС ORIGINAL» как раз из таких. При правильном применении он эффективно растворяет ржавый налет и окалину толщиной до 3 мм, преобразуя его в стойкую защитную пленку, которая обладает отличной адгезией с грунтами и красками. Процесс развития коррозии после обработки полностью останавливается.

Это хорошо, но почти то же самое декларируют производители и других подобных жидкостей. Стоп! Вот мы и нашли первое отличие – большинство препаратов выпускается в виде жидкости или геля, а КППС – антикоррозионная паста. Дело в том, что преобразователи ржавчины агрессивны к лакокрасочному покрытию кузова и применять жидкие составы на наклонных и вертикальных поверхностях непросто – они стекают и могут повредить краску. Работать с густой пастой значительно удобней. Второе отличие КППС ORIGINAL – возможность применения при отрицательных температурах. Препарат сохраняет свою эффективность до -10 градусов. Поймали ржавого «жучка» зимой – не нужно ждать теплого времени года, чтобы его извести – достаточно холодного гаража или навеса, лишь бы было сухо.

Использовать удалитель ржавчины можно не только в автомобиле. Он пригодится и в быту: уберет следы коррозии с инструмента, труб, заборов и других металлических поверхностей.

Вместе они сила

Препарат КППС ORIGINAL не единственное средство борьбы с коррозией родом из Крыма. В линейке продуктов КППС есть паста КППС SUPER, содержащая соли цинка. Она отличается повышенной эффективностью и создает особо прочное протекторное покрытие. Также предлагается эффективный удалитель ржавчины в виде традиционного спрея – кто не хочет мазать пастой, может побрызгать из баллончика.

Хотя пасты КППС умеют раскислять прикипевшие металлические соединения, еще лучше с этой задачей справится проникающая смазка КППС-КА UNIVERSAL. А универсальное мыло КППС одинаково успешно подходит и для очистки деталей, и для мытья рук после грязной работы.

Новые машины нынче дороги. Впрочем, и подержанные тоже. Поэтому следите за состоянием кузова вашего автомобиля, не ждите, пока ржавчина его изуродует. При появлении очага коррозии немедленно удалите его. А паста «Удалитель ржавчины КППС ORIGINAL» и другие препараты этой марки вам помогут и не дадут коррозии ни единого шанса!

Реклама|АО «КППС»|erid 4CQwVszH9pUnK3u97MK