5 забавных историй о том, как не нужно парковаться

«За рулем» собрал несколько поучительных и смешных историй про парковку

Сигнализация, которая лает

Одна семья поехала по грибы на машине. Взяли с собой сторожевого пса, дабы охранял машину в отсутствие хозяев. И вот собака сидит в закрытой машине. Окно ей чуть приоткрыли, чтобы воздух поступал в салоне. Хозяева тем временем спокойно расхаживают по лесу в поисках грибов. Возвращаются к машине через пару часов и наблюдают картину — колес нет, а под дворником записка, на которой написано: «Собака не виновата! Она лаяла!»

Давайте помогу

Подъехал вчера к одному ТЦ, припарковался. Вижу, рядом со входом на место для инвалидов (прямо под табличкой) паркуется молодой парнишка на новенькой BMW. Что-то дернуло меня, подхожу к нему, улыбаюсь. Он открывает дверь, я показываю на знак и говорю: «Ты же инвалид, давай помогу выйти». Он посмотрел на меня, как на дурака, хлопнул дверью и уехал.

Штрафы оптом

Поехал как-то в магазин на машине. Выхожу из магазина и наблюдаю картинку, как инспектор ГИБДД составляет протокол о нарушении.

Подхожу к нему и говорю:

— Да ладно тебе, ну прости на первый раз.

Он проигнорировал меня и продолжил выписывать квитанцию. Тогда я пожелал ему таких же «понимающих» людей на жизненном пути. Он в ответ начал составлять второй протокол, на этот раз за разные шины. Тогда я пожелал ему еще неприятностей в личной жизни. Он подсунул под дворник квитанцию и начал писать третий протокол. Так продолжалось еще несколько минут. Но мне было пофигу, моя машина стояла за углом. Просто решил немного развлечься.

Великое китайское противостояние

Чудесная история про человеческое упрямство и глупость. В китайском городе Сиань повздорили двое водителей. В отместку один подпёр машину второго. Машины, кстати, дорогие – Porsche Boxster и новая BMW 5 Series. Тот, что подпер, заявил, что не даст второму выехать, а второй сказал, что никуда не торопится, но всё равно первый сдастся и он рано или поздно выедет.

Так и стоят оба уже тринадцать месяцев. Живут хозяева авто рядом, часто видят друг друга, но сдаваться ни один из них не желает. У обоих есть другие машины, на которых они сейчас и ездят.

Заправка из колодца

Отец рассказывал, что, когда он служил в дивизии, то у них был модифицированный Урал – у него забор дизеля из бака был не как обычно снизу, а сбоку. Поэтому, когда в баке оставалось меньше половины топлива, Урал глох. Однажды он возвращался на Урале в дивизию, почти доехал и тут увидел, что в баке остается меньше половины, соответственно сейчас он заглохнет. Недолго думая, он сворачивает в ближайшую деревню и останавливается у колодца. Затем берет из колодца несколько ведер с водой и заливает в бак. Потом ждет 15 минут – за это время дизельное топливо поднимается вверх, а вода остается внизу, и тогда можно ехать. На глазах у изумленной публики он заводит Урал и уезжает. Потом по деревни ходили слухи об испытании новой техники, которая ездит на воде.

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