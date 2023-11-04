Лада Веста после 155 тыс км: внезапный «чек» — ищем причину

«За рулем» рассказал, как плохое топливо может повлиять на работу двигателя

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5, 2015 г. в.

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета – 155 000 км

В одной из поездок Веста внезапно перестала набирать больше 2500 об/мин. При попытке превысить – дергалась в конвульсиях и мигала «чеком». В дальнейшем недуг тоже проявлялся, но не сразу.

Начал грешить на топливный фильтр, в который мы пока не заглядывали (инструкция велит менять на 180 тысячах км, а наша машина едва перевалила за 150). Однако проблема исчезла после следующей заправки. Не исключаю, что нарвался на плохой бензин, хотя АЗС была сетевая – та самая, которую рекомендует АВТОВАЗ.

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