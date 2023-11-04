Лада Веста после 155 тыс км: внезапный «чек» — ищем причину
Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5, 2015 г. в.
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года
- Пробег на момент отчета – 155 000 км
В одной из поездок Веста внезапно перестала набирать больше 2500 об/мин. При попытке превысить – дергалась в конвульсиях и мигала «чеком». В дальнейшем недуг тоже проявлялся, но не сразу.
Начал грешить на топливный фильтр, в который мы пока не заглядывали (инструкция велит менять на 180 тысячах км, а наша машина едва перевалила за 150). Однако проблема исчезла после следующей заправки. Не исключаю, что нарвался на плохой бензин, хотя АЗС была сетевая – та самая, которую рекомендует АВТОВАЗ.
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.