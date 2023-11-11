Полноприводный Volkswagen после 10 лет и 230 тысяч км пробега: Разорит ли он владельца?

«За рулем» рассказал, что сломалось у Volkswagen Caddy за последние 85 тысяч км

Он крепко выручает при необходимости перевезти что-то крупное и по-прежнему не вынуждает особо сомневаться в своей надежности. Спасибо проверенным и, по большому счету, несложным агрегатам.

Увы, в последнее время возраст дает о себе знать: 10 лет и 230 тысяч км даже при хорошем уходе – показатели серьезные.

Volkswagen Caddy Maxi

Заметно вырос в цене стандартный набор для ТО – масло и три фильтра. В 2020 году его можно было собрать не дороже чем за 4,5 тысячи рублей. Сейчас приходится отдавать уже 7,5–8 тысяч. Хорошо еще, что экономлю на работе, выполняя все плановые процедуры у себя в гараже или в техцентре «За рулем».

Отходив 150 тысяч км, попросились на замену приводной ремень с роликом (3200 рублей) и свечи накаливания (3200 рублей). Поменял их сам, работа несложная. Ремень визуально уже был в трещинах, да и ролик не выглядел молодцом. На свечах можно было «скроить», ведь вышла из строя только одна. Но я рассудил, что и у остальных ресурс на исходе, поэтому махнул сразу весь комплект.

Подлокотник залоснился, но в остальном время оставило салон в почти первозданном виде.

Похоже, нашел удачный вариант стоек стабилизатора. Заводские ходят около 70 тысяч км, но они уже дороговаты. Брал самые разные заменители, но итог всегда был один: через год начинают стучать. На пробеге 180 тысяч км поставил корейские, марки CTR (2400 рублей). И они живы до сих пор! Конечно, всегда есть шанс нарваться на подделку, тем более что деталь несложная. Но пока CTR однозначно рекомендую.

После череды проблем с подогревателем Webasto настал черед кондиционера. В сервисе, куда я обратился по рекомендации, не стали вникать в детали и сходу приговорили к замене компрессор и осушитель. Выбрал Nissens за 26,5 тысяч рублей, отдав за работу еще 15 тысяч. Обидно вдвойне. Во‑первых, компрессор именитой фирмы сломался через год: заводской брак, вернул узел продавцу. А во‑вторых, дело было в копеечном клапане. Его заменили в моем старом компрессоре, и всё отлично заработало.

«Незаменяемую», по мнению Фольксвагена, сеточку-фильтр муфты привода задних колес подобрали от Volvo XC70. Левое наружное зеркало, как выяснилось, не лучшее место для размещения электронного антенного модуля.

При очередной замене масла в муфте привода задней оси Haldex заменили и фильтр. Не зря: грязи он собрал в себе изрядно. Интересно, что по каталогу для Caddy его не подобрать, нет даже номера детали. Но муфта-то одна для самых разных машин, поэтому нашли его как запчасть для Volvo XC70 за 1500 рублей.

Потребовали замены такие детали, о которых в иных машинах не вспоминаешь. Антенный модуль, живущий в корпусе левого зеркала, бывает только оригинальным. За 6500 рублей покупать его счел расточительством, нашел ­«бэушный» за 2000.

В замке водительской двери (5600 рублей) сломался микровыключатель: машина не закрывалась центральным замком, не вставала на сигнализацию. От механического износа скончался и джойстик управления наружными зеркалами (3200 рублей).

Ремень привода вспомогательных агрегатов отходил 150 тысяч км: достойно! Неожиданный источник проблем с пуском дизеля – датчик перепада давления сажевого фильтра.

Производитель рекомендует менять комплект ГРМ каждые 120 тысяч км. Для собственного спокойствия я сократил интервал до 100 тысяч. И, видимо, не зря: при второй замене один из роликов оказался в критическом состоянии. Заодно махнул помпу и антифриз.

Изрядного внимания потребовала ходовая часть. Заменил задние сайлентблоки передних рычагов, они были уже в трещинах. Передние на тех же рычагах еще в норме.

Загудел один из передних ступичных подшипников. Сгнили от времени буферы сжатия рессор задней подвески. Оригинал по 7000 рублей за штуку отпугнул ценой. Нашел альтернативу за 2000 рублей/пара: посмотрим, сколько протянут.

Сальник полуоси сначала начал потеть, затем масло побежало уже каплями. Меняется он со снятием раздаточной коробки, поэтому заодно заменили и масло в последней.

Правый передний тормозной суппорт от возраста заклинило. Счистил ржавчину, смазал, собрал обратно – всё работает, обошлось без вложений.

Буфер сжатия задней рессорной подвески, кажется, съели динозавры. Новый оригинальный стоит 7 тысяч рублей! За кусок пенополиуретана или чего-то подобного…

Наконец, вибрациями по кузову отметились подушка двигателя и задняя опора (8 тысяч рублей). В оригинале стоит гидравлическая, я же поставил обычную.

Но самой неприятной стала последняя неисправность, поиски которой попортили мне немало нервов. Временами автомобиль просто не хотел заводиться, для запуска двигателя нужно было пройти целый квест. Несколько СТО выносили разные вердикты, но ничего в поведении машины не менялось. Электронная диагностика видела ошибки, однако вывести на причину не могла.

Как ни странно, быстро и правильно нашли причину у официального дилера, к которому в силу возраста Caddy и высоких цен я уже было забыл дорогу. Оказалось, грешил датчик перепада давления сажевого фильтра. Купил его за 2800 рублей и заменил самостоятельно.

Одними только заменами расходников Volkswagen уже не обходится. Но утешает то, что большинство других машин при таком пробеге требуют гораздо больше внимания и денежных вливаний. А главное, альтернативы полноприводному Caddy на рынке нет и не предвидится. Едем дальше!

Volkswagen Caddy Maxi, 2.0D (110 л.с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

Год выпуска – 2013

В эксплуатации «За рулем» – с июля 2013 года

Пробег на момент отчета – 230 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–230 000км)*, ₽

Расходы на содержания: 0–145 000 км 692 735 ₽

692 735 ₽ Из них на топливо (ДТ, средний расход 8,0 л/100 км) 403 871 ₽

403 871 ₽ Расходы на содержание: 145 000–230 000 км 547 865 ₽

547 865 ₽ Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,4 л/100 км) 328 895 ₽

328 895 ₽ Общие расходы 1 021 630 ₽

1 021 630 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,44 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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