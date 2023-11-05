Этой функцией АКП никто не пользуется — а для чего тогда она нужна?
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Есть ли реальная необходимость в ручном режиме управления автоматической коробкой передач?
Ответ эксперта
Александр Виноградов. редактор «За рулем»:
— Вот два основных случая, когда есть смысл пользоваться ручным режимом.
Первый – на бездорожье, чтобы коробка в самый неподходящий момент не ушла «на повышение» и машина не потеряла тягу. У многих современных кроссоверов есть внедорожные режимы движения, в которых фиксация передачи происходит автоматически. Но если их нет, можно принудительно включить первую или вторую передачи.
Второй случай – на горном серпантине. Чтобы на спусках не допустить перегрева тормозных механизмов, можно (и нужно) применять торможение двигателем, то есть принудительно понижать передачи, перейдя в ручной режим.
Наконец, ручной режим хорош, когда вам просто хочется получить удовольствие от контроля над машиной, перещелкивая передачи самостоятельно.
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