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Этой функцией АКП никто не пользуется — а для чего тогда она нужна?

«За рулем» объяснил, в каком случае водитель должен перейти в ручной режим АКП

Читатель «За рулем» хочет узнать:

Есть ли реальная необходимость в ручном режиме управления автоматической коробкой передач?

Ответ эксперта

Александр Виноградов. редактор «За рулем»:

— Вот два основных случая, когда есть смысл пользоваться ручным режимом.

Первый – на бездорожье, чтобы коробка в самый неподходящий момент не ушла «на повышение» и машина не потеряла тягу. У многих современных кроссоверов есть внедорожные режимы движения, в которых фиксация передачи происходит автоматически. Но если их нет, можно принудительно включить первую или вторую передачи.

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Второй случай – на горном серпантине. Чтобы на спусках не допустить перегрева тормозных механизмов, можно (и нужно) применять торможение двигателем, то есть принудительно понижать передачи, перейдя в ручной режим.

Наконец, ручной режим хорош, когда вам просто хочется получить удовольствие от контроля над машиной, перещелкивая передачи самостоятельно.

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За РулемВиноградов Александр
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