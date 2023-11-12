Неизвестные проекты СССР: Объект 260

«За рулем» рассказал о прототипе танка ИС‑7

Послевоенное проектирование машины «Объект 260» – речь о тяжелом танке с индексом ИС‑7 – должно было обобщить весь накопленный к тому времени опыт. Наведение орудий на цель обеспечивали силовые электроприводы. Боекомплект подавался по транспортеру. Восьмискоростная коробка передач имела планетарный механизм. Гусеничные ленты получили резинометаллические шарниры.

Танк оснастили автоматической системой пожаротушения. Скорость машины массой примерно 68 тонн составила 60 км/ч по шоссе и более 30 км/ч по булыжной дороге. Запас хода – примерно 300 км.

Однако в серию ИС‑7 так и не добрался. Его огромную массу мог выдержать не каждый мост, да и с перевозкой возникали серьезные проблемы – платформы, тоннели и тому подобное. В итоге единственный образец ИС‑7 занял свое место в музее.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, зачем был нужен низкорослый танк «Объект 775»?

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