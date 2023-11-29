Проверка для водителя: удивительная достопримечательность Горного Алтая
В России находится одна из самых живописных дорог в мире
Замысловатая дорога на перевале Кату-Ярык в Горном Алтае – одна из самых извилистых в мире.
Длина участка – 3,5 км, а на нем – девять крутых поворотов, почти на 180 градусов каждый. Встречный разъезд – проблема: он возможен только в специальных карманах.
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Фото:ТАСС
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Фото:ТАСС
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