Проверка для водителя: удивительная достопримечательность Горного Алтая

В России находится одна из самых живописных дорог в мире

Замысловатая дорога на перевале Кату-Ярык в Горном Алтае – одна из самых извилистых в мире.

Длина участка – 3,5 км, а на нем – девять крутых поворотов, почти на 180 градусов каждый. Встречный разъезд – проблема: он возможен только в специальных карманах.

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