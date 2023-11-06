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Зарубежный опыт и свои оригинальные решения — как появился легендарный советский грузовик

«За рулем» рассказал, как создавался трехосный грузовик ЯАЗ‑210

Первый после Великой Отечественной трехосный ярославский грузовик, эмблемой которого стал медведь с герба Ярославля, разумеется, максимально унифицировали с базовым двухосным грузовиком ЯАЗ‑200 (ЗР № 6, 2021). Благодаря этому серийные автомобили собрали уже в 1949 году, а массовое производство начали в 1951‑м. Но, как и при создании ЯАЗ‑200, проектируя трехосную модель, широко использовали и зарубежный опыт, и конструкции зарубежных ­агрегатов.

Трехосный, с колесной формулой 6×4 автомобиль грузоподъемностью 10 000–12 000 кг имел снаряженную массу 11 300 кг и колесную базу 5750×1400 мм. Грузовик базировался на мощной раме. Характерной чертой ЯАЗ‑210 был непроходной средний мост. Карданный вал к третьему мосту идет в обход второго.
Трехосный, с колесной формулой 6×4 автомобиль грузоподъемностью 10 000–12 000 кг имел снаряженную массу 11 300 кг и колесную базу 5750×1400 мм. Грузовик базировался на мощной раме. Характерной чертой ЯАЗ‑210 был непроходной средний мост. Карданный вал к третьему мосту идет в обход второго.
Конечно, в Ярославле внимательно изучали американские аналоги, которые во время войны получали по договору ленд-лиза. В частности, Diamond серий T980/Т981. Но и по раме, и по конструкции среднего проходного моста американский одноклассник совсем иной, нежели ярославский ­авто­мобиль.
Еще один американский одноклассник ЯАЗ‑210 – Mack NR14 и рамой, и конструкцией среднего моста тоже принципиально отличался от советского аналога.
ЯАЗ‑210 имел деревометаллическую кабину – аналогичную по дизайну кабине ЯАЗ‑200 и похожую на кабины импортных аналогов. В частности, на кабины грузовиков Diamond T980/981 и Mack NR14.
ЯАЗ‑210 имел деревометаллическую кабину – аналогичную по дизайну кабине ЯАЗ‑200 и похожую на кабины импортных аналогов. В частности, на кабины грузовиков Diamond T980/981 и Mack NR14.
Mack NR14 поставляли в СССР по договору ленд-лиза.
Американский тяжелый грузовик Diamond T980 тоже знали в СССР.
Передком с крупной горизонтальной решеткой радиатора советский грузовик напоминал американские машины Federal начала 1940‑х годов.
Передком с крупной горизонтальной решеткой радиатора советский грузовик напоминал американские машины Federal начала 1940‑х годов.
Советский мотор – копия американского GMC 6–71 1938 года. В СССР планировали наладить производство семейства 3‑х, 4‑х и 6‑цилиндровых агрегатов. В серию не пошел лишь 3‑цилиндровый. В США для шестицилиндрового двигателя указывали мощность 170 л. с. На грузовиках Diamond стоял двигатель Hercules, а на Mack – собственного производства.
На ЯАЗ‑210 стоял двухтактный 6‑цилиндровый дизель. При степени сжатия 16,0 и рабочем объеме 7,0 л (108×127 мм) мотор выдавал 165 л. с. при 2000 об/мин.
Советская коробка передач – копия американского агрегата Spacer 5553, на ЯАЗ‑210 она точно такая же, как и на двухосном ЯАЗ‑200 – пятиступенчатая, с повышающей пятой передачей (6,17/3,4/1,79/1,0/0,78).
С коробкой передач работала раздаточная коробка с передаточными числами 1,07/2,13. Таким образом, в трансмиссии ЯАЗ‑210 было десять передач.
Как и на двухосном ярославском грузовике, на ЯАЗ‑210 применили пневматические тормоза. Такие стояли, в частности на американских машинах Diamond и Reo. Однако часть зарубежных тяжелых грузовиков в 1940‑х оснащали всё еще гидравликой.
Как и на двухосном ярославском грузовике, на ЯАЗ‑210 применили пневматические тормоза. Такие стояли, в частности на американских машинах Diamond и Reo. Однако часть зарубежных тяжелых грузовиков в 1940‑х оснащали всё еще гидравликой.

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Как и большинство советских автомобилей, ЯАЗ‑210 – технический компромисс. Грамотное сочетание самобытных оригинальных решений с заимствованиями передовых иностранных узлов и агрегатов.

До 1957 года в Ярославле построили 12 227 трехосных автомобилей – самосвалов, бортовых грузовиков, седельных и балластных тягачей. Следом пришло модернизированное семейство ЯАЗ‑214, производство которого в 1959 году передали в Кременчуг, где автомобили выпускали уже под маркой КрАЗ.

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За РулемКанунников Сергей
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