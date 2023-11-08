В России начали производить качественное и доступное моторное масло

Масла Devon: от газовой турбины к автомобильному двигателю

После событий 2022 года многие зарубежные компании свернули свою деятельность в России. Ушли от нас и именитые зарубежные «масленщики», оставив отечественных автомобилистов без привычных масел и смазок. Свято место, как известно, пусто не бывает – освободившийся огромный рынок начали заполнять зарубежные продукты неизвестных ранее марок, старые бренды стали менять собственников и имена, появились «маркетинговые» масла: немецкие, японские, турецкие... Развил небывалую активность и российский бизнес, как крупные нефтяные компании, так и производители масштабом поменьше.

В столице нефтехимической промышленности нашей страны, городе Уфа – расположен Завод смазочных материалов «Девон». Объем производства здесь весьма немаленький - 120 тысяч тонн продукции в год. О производстве масел для легковых авто задумываться было некогда – двадцать лет предприятие выпускало серьезную продукцию, которую принято упаковывать не в литровые баночки, а в огромные бочки. На заводе производили индустриальные масла: гидравлические, редукторные, компрессорные, турбинные, прокатные. Моторную тему тоже не забывали – делали масла для тяжелых судовых двигателей, стационарных газовых моторов и тяжелых грузовиков. Важнейшую роль в работе с потребителями занимали и занимают консистентные смазки разной степени сложности – от простых минеральных, до самых передовых синтетических, не уступающих в своих характеристиках западным конкурентам! В число ключевых потребителей продукции завода входят российские компании из ТОП 50, занятых в секторах добычи и переработки полезных ископаемых. Да и делить автомобильный рынок с нашими и зарубежными нефтяными гигантами - неблагодарное дело.

Кто уже оценил качество масел Devon «Девон» стал генеральным спонсором открытия мотосезона 2023 в Уфе. К этому дню компания, совместно с клубом Harley-Davidson, разработала новое моторное масло Devon 3SYNT Motorcycle Oil SAE 20W-50. Это всесезонное моторное масло, созданное на основе сложных эфиров, эстеров, полиальфаолефинов и синтетических базовых масел III группы, а также обогащенное высокотехнологичным пакетом присадок. Что делает это масло особенным? Оно обеспечивает идеальную чистоту двигателя и эффективную работу даже в самых экстремальных условиях. Максимальная защита от износа и отложений гарантирует долговечность двигателя.

А еще компания Devon стала партнером внедорожной гонки Alpha Race - входит в престижную серию соревнований «Шелковый путь».



Среди ассортимента продукции ЗСМ «Девон» можно найти масла и смазки для любого типа транспорта, а так же для промышленных предприятий.

Рыночная ситуация изменилась в одночасье. И уфимское предприятие, опираясь на солидный стаж работы, современное оборудование и большой опыт разработки различных масел и смазок, вышло в новую для себя нишу «легковых» моторных масел. Технологам завода была поставлена задача разработать продукты, способные полностью заменить масла ушедших зарубежных компаний. Тем более, что на заводе есть своя, аккредитованная по международным стандартам ILAC, прекрасно снащенная физико-химическая лаборатория и имеющая опыт разработки рецептур смазочных материалов как для себя, так и на заказ, для сторонних организаций.

Так «Завод смазочных материалов «Девон» расширил ассортимент и начал выпускать легкомоторные, как их здесь называют, масла. С таким прошлым любой мотор объемом меньше десяти литров будет легким! Причем, нацелились в Уфе не на массовые, недорогие масла, а на серьезный синтетический продукт, который смог бы заменить масло именитых аналогов в самых современных бензиновых и дизельных двигателях, и при этом не особо разорял автовладельца.

Итогом этой работы стали две линейки синтетических моторных масел Devon Speed Master и Devon Favorite. Начнем со второй, более доступной.

Favorite – масла на гидрокрекинговой основе, здесь используется базовое масло группы III. В линейке три типа масел:

с вязкостью 5W-30 , 5W-40 или 10W-40, API SN, ACEA А3/B4 – полнозольное масло, применимое как для самых современных двигателей, так и для моторов чуть постарше, преимущественно атмосферных, не оснащенных турбинами. Надежный, проверенный массовый продукт.

с вязкостью 5W-30, ACEA А5/B5 – маловязкое энергосберегающее масло, предназначенное, в основном, для двигателей европейских автомобилей.

с вязкостью 5W-30, API SP, ILSAC GF-6 – продукт, в котором используются присадки, содержащие магний. Такие масла «прописаны» моторам, страдающим ранним самовоспламенением топливной смеси в процессе её сжатия при низких оборотах и малых нагрузках. Есть мнение, что масло выступает одним из «провокаторов» нежелательного самовоспламенения, и виноват, прежде всего, кальций, содержащийся в моющих присадках. Магний же таким вредным свойством не обладает.

Линейка Speed Master пошире. Ее основное отличие – применение базовых компонентов групп IV – полиальфаолефины (ПАО) и V – эстеры. Первых добавляют от 20 до 40%, вторых – не более 5%. Эти синтезированные вещества удорожают масло, но позволяют значительно улучшить его эксплуатационные свойства. ПАО повышает антиокислительную стойкость масла, хорошо выдерживает высокие температуры, улучшает низкотемпературные показатели и увеличивает ресурс масла. В отличие от присадок базовое масло не теряет своих свойств в процессе работы двигателя. Использование ПАО в чистом виде бессмысленно: это очень дорого, да и смазывающие свойства полиальфаолефинов ниже, чем у базовых масел 3-й группы. Эстеры еще дороже, но их применение улучшает адгезию масла к металлическим деталям и устойчивость масляной пленки. Именно правильное процентное соотношение всех типов базовых масел наделяет конечный продукт всем набором необходимых свойств.

В линейке Speed Master представлены уже знакомые нам типы масел, но с другими классами вязкости:

содержащие магниевые присадки масла 0W-20 и 5W-20, API SP, ILSAC GF-6A.

энергосберегающее 0W-30, ACEA А5/B5.

«массовое» 0W-30 и 0W-40, API SN, ACEA А3/B4.

Кроме того предлагаются:

среднезольное 5W-30, ACEA С3.

малозольное 0W-30, ACEA C2/C3 для двигателей с сажевыми фильтрами и многокомпонентными системами нейтрализации.

маловязкое, малозольное, высокоэкологичное 0W-20, API SN, ACEA С5.

Выводя на рынок новые продукты, производитель позаботился об удобстве потребителей. Предложив два очень простых, но удобных сервиса. Первый, таблица применимости масел Devon, куда включены и самые популярные марки китайских автомобилей. Второй – таблица взаимозаменяемости с аналогами от известных брендов. Интересный документ, который показывает как уровень амбиций уфимских масленщиков, так и уверенность их в качестве своей продукции.

Напоследок попробуем ответить на несколько вопросов, которые наверняка возникнут у читателей.

1. Кто же все-таки для «Девона» делает масла?

Никто! Все делается на собственном заводе: от разработки рецептур, до разлива в канистры. Даже дизайн упаковки и этикеток свой. Упрямым скептикам предлагаем посмотреть фильм о заводе и его возможностях.

2. Почему у некоторых масел нет привычной маркировки по API?

Эти масла предназначены, в первую очередь, для двигателей европейских автомобилей и классификация по ACEA позволит более точно подобрать необходимую для конкретного мотора смазку.

3. Какие компоненты используются для производства масел?

Базовые масла группы III – отечественные, группы IV (ПАО) как наши, так и импортные, группы V (эстеры) – только зарубежного производства. Присадки китайские, от компании Richful.

4. Как с качеством и ресурсом масел?

Вполне понятный вопрос от автомобилистов, озабоченных здоровьем двигателя своего авто. Нормально все и с качеством, и с ресурсом. Предлагаем познакомиться с результатами испытаний на автомобилях-такси. Надеемся они ваши сомнения развеют.

Протоколы испытаний масла Devon 5W-40:

P.S. Моторные масла Devon выпускаются не только в пластиковых канистрах, но и в огромных, 200-литровых бочках. Такой формат упаковки удобен для крупных потребителей: таксопарков, дилерских центров, станций технического обслуживания и пунктов замены масел.

Официальный сайт Devon

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