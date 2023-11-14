Так еще никто не додумался установить видеорегистратор!

Читатель «За рулем» рассказал, как сберечь видеорегистратор от кражи из авто

Покидая автомобиль, не оставляю ценные вещи на виду в салоне, чтобы не спровоцировать злоумышленника. После поездки видеорегистратор можно снять и оставить, например, в перчаточном ящике. Чтобы защитить прибор, особенно объектив, от случайных царапин при хранении, я сделал для него крепление под торпедо. Вырезанную из толстого пластика по форме кронштейна регистратора пластину привинтил к облицовке под панелью приборов двумя винтами М5 с потайной головкой. Винты зафиксировал с обратной стороны гайками. Отверстия под винты расположены так, чтобы их головки оказались напротив штатных магнитов крепления в корпусе регистратора.

А. Клюев, Московская область

Приз автору совета от «За рулем» – набор автокосметики ASTROhim

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте