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Так еще никто не додумался установить видеорегистратор!

Читатель «За рулем» рассказал, как сберечь видеорегистратор от кражи из авто

Владелец Renault Logan нашел и устранил недочет в конструкции кузова

Покидая автомобиль, не оставляю ценные вещи на виду в салоне, чтобы не спровоцировать злоумышленника. После поездки видеорегистратор можно снять и оставить, например, в перчаточном ящике. Чтобы защитить прибор, особенно объектив, от случайных царапин при хранении, я сделал для него крепление под торпедо. Вырезанную из толстого пластика по форме кронштейна регистратора пластину привинтил к облицовке под панелью приборов двумя винтами М5 с потайной головкой. Винты зафиксировал с обратной стороны гайками. Отверстия под винты расположены так, чтобы их головки оказались напротив штатных магнитов крепления в корпусе регистратора.

А. Клюев, Московская область

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За РулемРевин Алексей
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