Гении маркетинга: 5 честных и драматичных историй о судьбе своего авто

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«За рулем» собрал пять остроумных описаний машин из объявлений о продаже

В рекламе Toyota случайно появилась новая Camry

Порой, бороздя просторы сайтов объявлений в поисках машины, уже начинаешь зевать от однотипных описаний в духе «не бита, не крашена, дед на дачу ездил пару раз в год».

Но бывают случаи, когда тоску разгоняют настоящие бриллианты среди описаний, смешные, интересные и остроумные. Собрали для вас пять штук таких описаний, приятного просмотра!

Объявление пропитано грустью расставания. Автомобиль настоящего мужика, и для настоящего мужика, о чем хозяин честно предупреждает. Чтобы агрегат попал в правильные руки.
Объявление пропитано грустью расставания. Автомобиль настоящего мужика, и для настоящего мужика, о чем хозяин честно предупреждает. Чтобы агрегат попал в правильные руки.
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Владелец этого ВАЗ-2108 по цене айфона ценит в машине «высокий клиренс», который помогает преодолевать жизненные преграды, а также «небольшой вес», который помогает толкать автомобиль до заправки.
Владелец этого ВАЗ-2108 по цене айфона ценит в машине «высокий клиренс», который помогает преодолевать жизненные преграды, а также «небольшой вес», который помогает толкать автомобиль до заправки.

Оказывается, Лексус выпускал Бэтмобили. Видимо, ограниченная серия. Данный экземпляр продают по банальной причине - у Бэтмена в семье пополнение.
Оказывается, Лексус выпускал Бэтмобили. Видимо, ограниченная серия. Данный экземпляр продают по банальной причине - у Бэтмена в семье пополнение.

Очень позитивное и развернутое описание, приятно и весело читать.
Очень позитивное и развернутое описание, приятно и весело читать.

Экземпляр для настоящих ценителей и коллекционеров. Раз даже девочек на заднее сиденье не пускали, значит эта БМВ достойна частной коллекции, не меньше.
Экземпляр для настоящих ценителей и коллекционеров. Раз даже девочек на заднее сиденье не пускали, значит эта БМВ достойна частной коллекции, не меньше.

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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