Бренд года «За рулем» — финальное голосование

Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» определит лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на нашем рынке.

Время финала

Наш конкурс – премия потребительского доверия «Бренд года «За рулем» вышел на финальную стадию. Осталось сделать самый важный шаг – определить победителей и призеров. И слово вновь за вами, наши уважаемые читатели, посетители сайта и пользователи социальных сетей.

Напомним, что конкурс проводится в два этапа. На первом прошло предварительное голосование в шести категориях:

АЗС

АКБ

Шины

Автохимия

Моторные масла

Автоэлектроника

Вы выбирали самых достойных из предложенного списка и могли добавить свой бренд, если его не было в списке. По результатам первого тура мы определили лидеров, которым и предстоит бороться за победу в конкурсе. В финальные шорт-листы вошли марки, набравшие максимальное количество голосов и лидеры среди тех, кого предложили сами читатели. Причем участвовать в финальном голосовании будут бренды, официально представленные на территории нашей страны. Кто ушел – тот ушел. Поставки по параллельному импорту, конечно, позволяют сохранить присутствие на рынке, но не дают пропуска в финал конкурса.

Списки для финального голосования перед вами. Изучайте, думайте и решайте, кто достоин стать лучшим. Ваш фаворит из первого тура не прошел в финал? Отдайте голос за самый достойный, по вашему мнению, бренд среди финалистов. Любимая марка есть в списке финалистов? Тогда помогите ей победить.

Не важно, голосовали вы в первом туре или нет. Все начинается сначала, и мнение каждого из вас может стать решающим. А все вместе мы назовем лучшие бренды на российском рынке: проверенные, надежные – те, которым доверяют потребители.

Ваша задача проста – выбрать в каждой номинации один самый достойный бренд. Номинанты перед вами. Смотрите, решайте, голосуйте!

Итоговые результаты конкурса «Бренд года «За рулем» наши читатели узнают первыми. Мы уверены, что это будут самые точные результаты, потому что нет более придирчивого судьи, чем потребитель. И нет для производителя большего успеха, чем доверие и уважение потребителя. Поэтому компании–лауреаты получат право использовать символику премии «Бренд года «За рулем» для продвижения своей продукции. Кто заслужит этот народный «знак качества»? Скоро узнаем!

Генеральный спонсор премии — Шины Gislaved ООО «Тайрс РУС» | ИНН 7706560230 | erid: 4CQwVszH9pUmpWS65GC

Финальное голосование пройдет с 13 ноября по 03 декабря 2023 года .

Окончательные итоги опубликуем 12 декабря.

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