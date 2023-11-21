Как тратить на топливо в три раза меньше – заправляйтесь метаном

Природный газ – самое эффективное, экологичное и безопасное топливо для автомобилей. Сегодня на метане работают машины разного размера и назначения – от частных легковушек до тяжелой спецтехники.

Метан вместо бензина и дизеля ?

Природный газ для нашей страны – наиболее выгодная и доступная альтернатива нефтяному топливу. Россия – лидер по запасам метана в мире. Газа у нас много, и он дешевый.

Главное преимущество метана – он существенно дешевле нефтяного топлива. Средняя цена на заправках по России – 21,5 руб./м3. А так как на кубометре метана и литре бензина автомобиль проезжает примерно равное количество километров, экономия получается двух- и даже трехкратной.

Например, среднестатистический владелец компактного кроссовера с пробегом 20 тысяч км в год будет экономить около 80 тысяч рублей. Естественно, чем крупнее автомобиль и больше пробеги, тем весомее выгода.

Другой важный плюс – экология. Двигатель, работающий на метане, выбрасывает примерно вдвое меньше парникового газа, чем бензиновый. Выбросы оксидов азота на 90% ниже, чем у дизелей. В газовом топливе отсутствуют сажа и сера, из-за чего снижаются в 9 раз дымность и наличие вредных веществ в отработанных газах.

За чей счет переоборудование?

Раньше владельцы автомобилей устанавливали ГБО «за свои» и год-другой вынуждены были отбивать расходы. Сегодня благодаря проекту «Народное топливо» компании «Газпром газомоторное топливо» экономить при заправках метаном можно уже с первых километров.

Одна из программ этого проекта подразумевает при покупке нового автомобиля скидку до 100% на установку газобаллонного оборудования.

Или установить ГБО за свой счет и получить дополнительную скидку на газовое топливо (подробнее о скидках и выгоде при переходе на метан читайте тут).

На ПМГФ-2023 были названы регионы России, которые внесли наибольший вклад в развитие рынка газомоторного топлива. Первое место занял Санкт-Петербург (и завоевал звание газомоторной столицы). На втором месте – Ростовская область, на третьем – республика Татарстан. В Топ-10 вошли Краснодарский край, Свердловская, Кемеровская, Белгородская области, а также Ставропольский край. Дипломы победителям вручил генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко.

Где заправляться?

Метановые АГНКС пока встречаются на трассах не так часто, как заправки с нефтяным топливом. Но сеть газовых станций в последние годы активно развивается.

В 2023 году «Газпром газомоторное топливо» ввел в эксплуатацию 46 новых заправок. Девять из них – в Тульской, Ростовской областях и Краснодарском крае, что позволило сформировать газовый коридор от Москвы до Новороссийска.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко на форуме ПМГФ-2023 дали торжественный старт новым АГНКС в Ленинградской и Вологодской областях, Башкортостане, в Омской и Новосибирской областях.

Открыты метановые станции в Калининградской, Вологодской и Рязанской областях, Хабаровске, Ямало-Ненецком автономном округе, на Сахалине.

Сразу четыре новые АГНКС появились на северо-западе России: на Кольцевой автомобильной дороге, в поселке Левашово в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в городах Тосно и Пикалево на территории Ленинградской области.

На чем ездить?

Развитие инфраструктуры стимулирует автопроизводителей и их смежников разрабатывать модели, заправляющиеся метаном. Калининградское предприятие «Автотор» подготовило к производству версию модели BAIC U5 Plus, которую можно заправлять как бензином, так и метаном.

Бака бензина (48 л) и двух баллонов (78 л) с метаном седану BAIC U5 Plus хватает, в среднем, на 850 км. При этом по динамике битопливная версия сравнима с бензиновой. Баллоны с метаном уложены под полом багажника. Выштамповка под них – оригинальная. Это позволило сохранить полезный объем багажника. Вместо запаски прилагается ремкомплект для устранения проколов.

Это первая иномарка с битопливным двигателем, которая будет выпускаться на конвейере российского автозавода. Такой машиной заинтересовались не только таксисты, но и обычные автовладельцы. Благодаря государственным дотациям цену на битопливную версию планируют удержать на уровне бензиновой. Для регистрации в ГИБДД не требуется дополнительных документов и проверок. Заводская гарантия и периодичность ТО – как и у машин с бензиновыми моторами. А стоимость владения ниже.

Все компоненты ГБО – отечественного производства. Таким образом, с запчастями проблем не будет. Основные элементы (газовый редуктор, инжекторная рейка, заправочный клапан и проч.) выпускаются на производственной линии компании «Газпром газомоторные системы». Блок управления двигателем – оригинальный, откалиброван для работы мотора как на бензине, так и на метане.

Как замену недорогим седанам, вроде Volkswagen Рolo, Skoda Rapid, Kia Rio, Hyundai Solaris (в первую очередь в качестве такси), предлагают битопливную версию Geely Emgrand 7. Это совместный проект «Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром газомоторные системы».

На битопливной Geely Emgrand 7 установлено газовое оборудование российского производства. Баллоны – китайские, но есть и альтернатива – продукция Новогрудского завода газовой аппаратуры (Беларусь).

Запас хода на бензине (50 л) и компримированном метане (90 л) составляет, в среднем, 1000 км. В Белоруссии уже переоборудованы более 200 такси, многие из которых проехали свыше 100 тысяч км. И это пока первый этап проекта. Планы на ближайшее будущее – подготовить конвейерный вариант такого автомобиля. Совместная работа с Geely (в Белоруссии у китайского производителя есть завод) в этом направлении уже ведется.

На ПМГФ-2023 компания «Газпром газомоторное топливо» и завод «Москвич» подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет в первую очередь о поставках газового оборудования и дооснащения им моделей Москвич-3 и Москвич-6 через дилерскую сеть. Но обсуждается и возможность появления битопливных версий на конвейере.

Чуть более далекая, но очень интересная перспектива – российский кроссовер E-NEVA, производство которого планируют запустить на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом уже в 2026 году. Он построен на модульной платформе полностью отечественной разработки. На газовый форум концерн «Алмаз-Антей» привез газоэлектрический гибридный вариант.

На передней и задней осях установлены электромоторы, которые питаются от батареи емкостью 45 кВт.ч. Запас хода на электричестве составляет в среднем 500 км. ДВС, работающий на компримированном природном газе, подзаряжает батарею, тем самым увеличивая пробег до 1000 км. Легкие композитные баллоны вместимостью 32 м3 находятся под полом и надежно защищены от повреждений и воздействия внешней среды.

Гибридный газоэлектрический вариант модульной платформы E-NEVA. На передней и задней осях установлены электромоторы мощностью 150 кВт каждый. Впереди – атмосферный ДВС, работающий в режиме генератора. Посередине – батарея, которую, в том числе, можно подзаряжать от сети. Перед задней осью – баллоны с запасом сжатого метана.

На чем работать?

Спектр грузовой техники, работающей на метане, шире, чем легковой. На газ переводят самую разнообразную технику – от легких развозных грузовичков до карьерных самосвалов и узкофункциональной спецтехники.

Одни из самых маленьких автомобилей среди грузовой экспозиции ПГМФ-2023 – полуторки китайской марки BAW. Их собирают на заводе компании «БН-Моторс» в Брянске. Грузовички представлены в вариантах с одно- и двухрядной кабиной и оснащены 2-литровыми 122-сильными двигателями CNG. Производитель поддерживает гарантийное и сервисное обслуживание. Покупатели новых автомобилей прямо в автосалоне получат карту участника программы «Газпром газомоторное топливо», дающую право заправляться метаном со скидкой 20% (подробнее о маркетинговых программах для юрлиц и индивидуальных предпринимателей тут).

«Завод паровых установок ЮНИСТИМ» на ПМГФ-2023 показал передвижную компактную парогенераторную установку МПУА 150/10 на шасси УАЗ Профи. Парогенератор работает на сжиженном метане. Топливо хранится в двух 150-литровых криобаллонах, установленных за кабиной автомобиля.

Многофункциональную технологическую машину на шасси УАЗ с битопливным двигателем представила НПФ «ТеплоЭнергоПром». СТ-МЗУ была создана по техзаданию ПАО «Газпром» для круглогодичного обслуживания компрессорных станций. Но отлично справится с любой работой в сфере коммунального хозяйства, подменяя собой более десятка узкоспециализированных машин. На нее может быть установлен самосвальный или бортовой кузов, кран-манипулятор, дополнительный блок баллонов с метаном для питания электрогенератора, маслозаправочный блок, газонокосилка, захваты для бочек и поддонов, отвал, поливомоечное оборудование.

Магистральный тягач Hongyan Genlyon с двигателем на СПГ способен преодолеть на одной заправке до 1500 км. С полной загрузкой запас хода снижается примерно до 1000-1200 км.

Уникальная разработка – бульдозер Четра T11, работающий на сжиженном метане. Специалисты чебоксарского завода «Промтрактор» установили на серийную модель вместо дизеля ЯМЗ китайский газовый мотор Yuchai. Подобрали топливное оборудование и баллоны, «поженили» двигатель со штатной автоматической коробкой передач, адаптировали управляющую электронику.

У многих посетителей ПМГФ-2023 газовый бульдозер Четра T11 вызвал интерес. Причем практический. Ведь такой бульдозер снижает расходы на топливо более чем наполовину.

«АМК Стандарт» представила первый в мире трубоукладчик, работающий на природном газе. Самая крупная модель из заводской линейки ТГ35.80 на гусеничном ходу имеет грузоподъемность 49 и 105 т на вылете стрелы, соответственно, 2,5 и 1,2 м. На спецтехнику устанавливают газовые двигатели отечественного производства – 6,65-литровый шестицилиндровый ЯМЗ-536 CNG.

Карьерный самосвал БЕЛАЗ на СПГ подтверждает факт, что на метане может работать техника любого размера и любого назначения. Дизельный двигатель адаптировали под газ, установив специальные поршни и доработав головку блока цилиндров. Дизельную топливную аппаратуру заменили на газовую. Изменили калибровки управляющей электроники.

Это второй БЕЛАЗ, переделанный для работы на метане. Первый отработал почти год без нареканий. Разве что топлива не хватало на 12-часовую рабочую смену. Поэтому в новой версии к 1400-литровому криобаку добавили еще один, объемом 350 л.

С переводом на метан этого гиганта расходы на топливо сокращаются на астрономические суммы в денежном эквиваленте. Только за 12-часовую рабочую смену удается сэкономить примерно 25 000 рублей.

Переходим на газ?

Сейчас рынок газомоторного топлива – один из самых динамично развивающихся в России.

В разных точках страны открываются объекты инфраструктуры. Появляются новые модели, работающие на метане, – от частных легковушек до специальной техники. И не концептуальные прототипы, а реальные машины, готовые к конвейерной сборке.

Успешно работают программы поддержки, упрощающие перевод техники на экологически чистое газовое топливо.

Достаточно оснований, чтобы задуматься о переходе на газ.

Ведь это действительно перспективно и выгодно!

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