Как тратить на топливо в три раза меньше – заправляйтесь метаном
Метан вместо бензина и дизеля?
Природный газ для нашей страны – наиболее выгодная и доступная альтернатива нефтяному топливу. Россия – лидер по запасам метана в мире. Газа у нас много, и он дешевый.
Главное преимущество метана – он существенно дешевле нефтяного топлива. Средняя цена на заправках по России – 21,5 руб./м3. А так как на кубометре метана и литре бензина автомобиль проезжает примерно равное количество километров, экономия получается двух- и даже трехкратной.
Например, среднестатистический владелец компактного кроссовера с пробегом 20 тысяч км в год будет экономить около 80 тысяч рублей. Естественно, чем крупнее автомобиль и больше пробеги, тем весомее выгода.
Другой важный плюс – экология. Двигатель, работающий на метане, выбрасывает примерно вдвое меньше парникового газа, чем бензиновый. Выбросы оксидов азота на 90% ниже, чем у дизелей. В газовом топливе отсутствуют сажа и сера, из-за чего снижаются в 9 раз дымность и наличие вредных веществ в отработанных газах.
За чей счет переоборудование?
Раньше владельцы автомобилей устанавливали ГБО «за свои» и год-другой вынуждены были отбивать расходы. Сегодня благодаря проекту «Народное топливо» компании «Газпром газомоторное топливо» экономить при заправках метаном можно уже с первых километров.
Одна из программ этого проекта подразумевает при покупке нового автомобиля скидку до 100% на установку газобаллонного оборудования.
Или установить ГБО за свой счет и получить дополнительную скидку на газовое топливо (подробнее о скидках и выгоде при переходе на метан читайте тут).
Где заправляться?
Метановые АГНКС пока встречаются на трассах не так часто, как заправки с нефтяным топливом. Но сеть газовых станций в последние годы активно развивается.
В 2023 году «Газпром газомоторное топливо» ввел в эксплуатацию 46 новых заправок. Девять из них – в Тульской, Ростовской областях и Краснодарском крае, что позволило сформировать газовый коридор от Москвы до Новороссийска.
Открыты метановые станции в Калининградской, Вологодской и Рязанской областях, Хабаровске, Ямало-Ненецком автономном округе, на Сахалине.
Сразу четыре новые АГНКС появились на северо-западе России: на Кольцевой автомобильной дороге, в поселке Левашово в Выборгском районе Санкт-Петербурга, в городах Тосно и Пикалево на территории Ленинградской области.
На чем ездить?
Развитие инфраструктуры стимулирует автопроизводителей и их смежников разрабатывать модели, заправляющиеся метаном. Калининградское предприятие «Автотор» подготовило к производству версию модели BAIC U5 Plus, которую можно заправлять как бензином, так и метаном.
Это первая иномарка с битопливным двигателем, которая будет выпускаться на конвейере российского автозавода. Такой машиной заинтересовались не только таксисты, но и обычные автовладельцы. Благодаря государственным дотациям цену на битопливную версию планируют удержать на уровне бензиновой. Для регистрации в ГИБДД не требуется дополнительных документов и проверок. Заводская гарантия и периодичность ТО – как и у машин с бензиновыми моторами. А стоимость владения ниже.
Все компоненты ГБО – отечественного производства. Таким образом, с запчастями проблем не будет. Основные элементы (газовый редуктор, инжекторная рейка, заправочный клапан и проч.) выпускаются на производственной линии компании «Газпром газомоторные системы». Блок управления двигателем – оригинальный, откалиброван для работы мотора как на бензине, так и на метане.
Как замену недорогим седанам, вроде Volkswagen Рolo, Skoda Rapid, Kia Rio, Hyundai Solaris (в первую очередь в качестве такси), предлагают битопливную версию Geely Emgrand 7. Это совместный проект «Газпром трансгаз Беларусь» и «Газпром газомоторные системы».
Запас хода на бензине (50 л) и компримированном метане (90 л) составляет, в среднем, 1000 км. В Белоруссии уже переоборудованы более 200 такси, многие из которых проехали свыше 100 тысяч км. И это пока первый этап проекта. Планы на ближайшее будущее – подготовить конвейерный вариант такого автомобиля. Совместная работа с Geely (в Белоруссии у китайского производителя есть завод) в этом направлении уже ведется.
Чуть более далекая, но очень интересная перспектива – российский кроссовер E-NEVA, производство которого планируют запустить на бывшем заводе Toyota под Санкт-Петербургом уже в 2026 году. Он построен на модульной платформе полностью отечественной разработки. На газовый форум концерн «Алмаз-Антей» привез газоэлектрический гибридный вариант.
На передней и задней осях установлены электромоторы, которые питаются от батареи емкостью 45 кВт.ч. Запас хода на электричестве составляет в среднем 500 км. ДВС, работающий на компримированном природном газе, подзаряжает батарею, тем самым увеличивая пробег до 1000 км. Легкие композитные баллоны вместимостью 32 м3 находятся под полом и надежно защищены от повреждений и воздействия внешней среды.
На чем работать?
Спектр грузовой техники, работающей на метане, шире, чем легковой. На газ переводят самую разнообразную технику – от легких развозных грузовичков до карьерных самосвалов и узкофункциональной спецтехники.
Одни из самых маленьких автомобилей среди грузовой экспозиции ПГМФ-2023 – полуторки китайской марки BAW. Их собирают на заводе компании «БН-Моторс» в Брянске. Грузовички представлены в вариантах с одно- и двухрядной кабиной и оснащены 2-литровыми 122-сильными двигателями CNG. Производитель поддерживает гарантийное и сервисное обслуживание. Покупатели новых автомобилей прямо в автосалоне получат карту участника программы «Газпром газомоторное топливо», дающую право заправляться метаном со скидкой 20% (подробнее о маркетинговых программах для юрлиц и индивидуальных предпринимателей тут).
Многофункциональную технологическую машину на шасси УАЗ с битопливным двигателем представила НПФ «ТеплоЭнергоПром». СТ-МЗУ была создана по техзаданию ПАО «Газпром» для круглогодичного обслуживания компрессорных станций. Но отлично справится с любой работой в сфере коммунального хозяйства, подменяя собой более десятка узкоспециализированных машин. На нее может быть установлен самосвальный или бортовой кузов, кран-манипулятор, дополнительный блок баллонов с метаном для питания электрогенератора, маслозаправочный блок, газонокосилка, захваты для бочек и поддонов, отвал, поливомоечное оборудование.
Уникальная разработка – бульдозер Четра T11, работающий на сжиженном метане. Специалисты чебоксарского завода «Промтрактор» установили на серийную модель вместо дизеля ЯМЗ китайский газовый мотор Yuchai. Подобрали топливное оборудование и баллоны, «поженили» двигатель со штатной автоматической коробкой передач, адаптировали управляющую электронику.
«АМК Стандарт» представила первый в мире трубоукладчик, работающий на природном газе. Самая крупная модель из заводской линейки ТГ35.80 на гусеничном ходу имеет грузоподъемность 49 и 105 т на вылете стрелы, соответственно, 2,5 и 1,2 м. На спецтехнику устанавливают газовые двигатели отечественного производства – 6,65-литровый шестицилиндровый ЯМЗ-536 CNG.
Карьерный самосвал БЕЛАЗ на СПГ подтверждает факт, что на метане может работать техника любого размера и любого назначения. Дизельный двигатель адаптировали под газ, установив специальные поршни и доработав головку блока цилиндров. Дизельную топливную аппаратуру заменили на газовую. Изменили калибровки управляющей электроники.
С переводом на метан этого гиганта расходы на топливо сокращаются на астрономические суммы в денежном эквиваленте. Только за 12-часовую рабочую смену удается сэкономить примерно 25 000 рублей.
Переходим на газ?
Сейчас рынок газомоторного топлива – один из самых динамично развивающихся в России.
В разных точках страны открываются объекты инфраструктуры. Появляются новые модели, работающие на метане, – от частных легковушек до специальной техники. И не концептуальные прототипы, а реальные машины, готовые к конвейерной сборке.
Успешно работают программы поддержки, упрощающие перевод техники на экологически чистое газовое топливо.
Достаточно оснований, чтобы задуматься о переходе на газ.
Ведь это действительно перспективно и выгодно!
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